Direktor Coinbase-a Brajan Armstrong jasno je stavio do znanja, veštačka inteligencija više nije opcija već obaveza za njegov tim inženjera. U nedavnom gostovanju na podkastu sa predsednikom Stripe-a Džonom Kolisonom, Armstrong je potvrdio da je otpustio nekoliko inženjera koji su odbili da usvoje AI alate, iako je kompanija već uložila u licence za alate poput GitHub Copilot i Cursor.

„Ulažemo maksimalne napore u AI”, rekao je Armstrong, nagoveštavajući veliku promenu u načinu na koji Coinbase očekuje da njegovi programeri rade. Strategija kompanije odražava širi trend u Silicijumskoj dolini gde učenje AI alata postaje uslov za posao.

Rok od jedne nedelje uzdrmao tim

Prema Armstrongovim rečima, njegov tim je prvobitno predložio postepeno uvođenje AI alata sa ciljem da se dostigne 50 odsto usvajanja tokom jednog kvartala. Međutim, Armstrong nije bio zadovoljan tim tempom. Umesto toga, zahtevao je da svi inženjeri savladaju alate u roku od sedam dana.

- Kažete mi da vam treba ceo kvartal. Zašto svaki inženjer ne bi mogao da počne sa korišćenjem do kraja nedelje?, prepričao je Armstrong.

Ubrzo je usledila poruka na Slack-u u kojoj je upozorio da će svi koji to ne urade morati lično da mu objasne zašto na sastanku zakazanom za subotu.

Subota je promenila tok karijera

Subotnji video poziv pretvorio se u odlučujući trenutak za više Coinbase inženjera. Armstrong je objasnio da su neki imali opravdane razloge, poput povratka s puta, ali drugi nisu. Rezultat su momentalni otkazi.

- Ušao sam na poziv i bilo je nekoliko ljudi koji to nisu uradili, rekao je Armstrong. Neki su imali dobar razlog, a neki nisu, ti su dobili otkaz.

Priznao je da se mnogima nije dopao takav 'tvrd pristup', ali ga i dalje smatra neophodnim za postavljanje jasnih očekivanja.

AI već piše 33 odsto Coinbase koda

Od trenutka kada je AI postao obavezan, Coinbase ga je u potpunosti integrisao u razvoj softvera. Armstrong je naveo da veštačka inteligencija trenutno učestvuje u pisanju oko trećine kompletnog koda kompanije, s ciljem da se taj procenat poveća na 50 do kraja kvartala.

Kako bi se zadržao kvalitet, kompanija organizuje mesečne „AI Speed Run” treninge gde inženjeri predstavljaju načine na koje koriste AI u svakodnevnom radu. Armstrong ističe da ti treninzi služe kao prilika da se istaknu najbolji timovi, ali i da se drugi edukuju.

Ljudi i dalje odlučuju, za sada

Uprkos snažnom oslanjanju na AI, Armstrong naglašava da ljudska kontrola ostaje ključna, naročito kada je reč o sistemima koji upravljaju finansijama.

- Ne želimo da ljudi nasumično pišu kod koji pomera novac, rekao je Armstrong.

Sav kod koji generiše AI prolazi kroz temeljne provere i revizije. Armstrong dodaje da AI nije tu da zameni ljude već da ubrza njihov rad i poveća efikasnost, ali uz stalno prisustvo ljudskog nadzora.