Slušaj vest

Svet je poludeo za AI partnerima, a posebno mladi ljudi traže utehu u ovim virtualnim vezama. Skoro svaki peti Amerikanac probao je da flertuje ili se poveže sa AI chatbotom, dok je među mladima od 18 do 29 godina ta brojka zapanjujućih 25 procenta. Ali ova digitalna romansa nije bajka. Ona može biti prava noćna mora.

Istraživači sa Brigham Young univerziteta otkrili su da umesto da brišu osećaj usamljenosti, AI saputnici često produbljuju depresiju i izolaciju. Ljudi koji se vezuju za ove lažne partnere ne samo da gube stvarnu povezanost, već i tonu dublje u sopstvenu samoću.

Foto: Shutterstock

Seksualni odnosi sa AI: Nova stvarnost koja šokira

Nije samo razgovor u pitanju. Sedam procenata ispitanika priznalo je da se samozadovoljava dok komunicira sa AI, dok 13 procenata koristi AI-generisanu pornografiju. Muškarci i mlađi korisnici prednjače u ovoj novoj eri digitalne seksualnosti, gde se mašina pretvara u zamenu za ljudsku intimnost.

Ovo pomera granice onoga što smo do sada smatrali normalnim u ljubavi i seksualnosti. Virtualni odnosi postaju ozbiljna tema, a pitanje je koliko daleko će tehnologija ići dok potpuno ne preuzme uloge koje su nekad bile isključivo ljudske.

Žena ljubi robota Foto: Shutterstock

Usamljenost i depresija: Cena digitalne ljubavi

Glavni autor studije Brajan Vilabi upozorava da AI saputnici nisu spas za usamljene. Naprotiv, oni mogu biti okidač za još veću depresiju i osećaj izolacije. Istraživanje potvrđuje da ljudi koji se intenzivno koriste AI chatbotovima češće osećaju usamljenost nego oni koji ne koriste ove tehnologije.

Iza ovih alarmantnih nalaza stoje i drugi podaci. OpenAI i MIT su ranije pokazali da teški korisnici ChatGPT-ja često prijavljuju veću usamljenost. Deca i tinejdžeri, kako pokazuje istraživanje Internet Matters, sve više koriste AI kao zamenu za prijateljstvo, što nije dobar znak za budućnost mentalnog zdravlja.

Foto: Shutterstock

Nova vrsta neverstva: Kada AI preti vezama

Još jedan šokantni podatak iz studije jeste da oni koji su u pravim vezama češće posećuju AI chatbote ili gledaju AI slike atraktivnih ljudi nego samci. Da li je to nova vrsta izdaje? Stručnjaci misle da jeste. Emocionalno varanje u digitalnoj eri.

Kako AI postaje sve realističniji i dostupniji, granice između stvarnog i virtuelnog prelamaju se, a parovi se suočavaju sa izazovima koje do sada nisu ni mogli da zamisle. Ovo je potpuno novi svet vernosti i izdaje.

Foto: Profimedia

Budućnost ljubavi u eri veštačke inteligencije

Iako istraživanja zasnivaju se na samoprijavljivanju i nisu savršena, jasno je da AI već duboko menja način na koji volimo i povezujemo se. Da li će ovi digitalni partneri postati naši pravi saputnici ili nas samo dalje udaljiti od stvarnih ljudi? To je pitanje koje nosi ogromnu težinu za budućnost čovečanstva.

Ljubav i povezanost u digitalnoj eri možda nikada neće biti isti i na nama je da odlučimo da li ćemo se izgubiti u svetu veštačkih osećanja ili pronaći put ka stvarnoj bliskosti.