Nakon što je FBI objavio fotografije osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, korisnici društvenih mreža odlučili su “pomoći” u potrazi pa su putem AI alata poboljšali te slike koje su se onda proširile internetom, a objavljene su čak i na službenoj stranici na Facebooku kancelarije šerifa u okrugu Washington.

Slike nisu poboljšane, nego - izmenjene

Mrežom su se proširile brojne fotografije napravljene različitim alatima, no one su samo zakomplikovale potragu. Naime, iako današnji AI alati mogu imati impresivne rezultate, u ovom slučaju čini se kako veštačka inteligencija nije poboljšala fotografije, već ih je - izmenila.

Tako, ako se uporede originalne fotografije sa onim koje su izmenjene putem AI-a, u nekim slučajevima čini se kako je reč o različitim osobama jer, ne samo da je tehnologija “ispeglala” lice, već ga je i prilično promenila. Takođe, na nekim slikama begunac ima sat na ruci i patike s drugom bojom vezica u odnosu na slike koje je objavila policija. Sve su to detalji koji mogu zavarati ljude i zbuniti ih pa bi zbog njih mogli prijaviti pogrešnu osobu policiji, odnosno možda neće prepoznati pravg begunca jer će im u glavi biti AI slika na kojoj je njegovo lice promenjeno.

Foto: fox 13 news

AI izmišlja detalje

Takvu jednu fotografiju za koju je napisano da je “mnogo jasnija” objavila je, dakle, i kancelarija šerifa u okrugu Washington na svom profilu na Fejsu, a zanimljivo je kako je, kada su shvatili kako je reč o slici koja je promenjena, nisu odmah uklonili sa stranice. Tu lažnu fotografiju dalje su podelile hiljade korisnika, a mrežom su se proširile i brojne druge takve fotografije koje ne prikazuju pravo lice osobe od interesa.

Džim Burman, bivši šef policijske stanice u Redlandsu i stručnjak za AI objasnio je za Fox News kako se ovakvim objavama i širenjem u suštini lažnih informacija ometa kriminalistička istraga. Zbog toga bi FBI mogao dobiti brojne lažne prijave i trošiti resurse na pogrešne tragove. Objasnio je kako AI ne može jednostavno ispeglati mutne slike, već ona generiše slike i izmišlja detalje i upravo je to najveći problem: Ljudi koji misle da pomažu trebalo bi da to prestanu raditi jer rade upravo suprotno.