OpenAI, nekada pionir neprofitnog pristupa razvoju veštačke inteligencije, danas je u centru velike pravne i poslovne oluje. Kompanija osnovana 2015. godine sa misijom da AI razvija za dobrobit čovečanstva sada se suočava sa ozbiljnim zakonodavnim pritiscima dok pokušava da pređe na profitni model poslovanja. Ovaj korak, koji je ključan za privlačenje velikih ulaganja i ubrzanje razvoja, nailazi na snažan otpor u Kaliforniji i Delaveru.

Nevladine organizacije, tehnološki giganti i sindikati udružili su snage kako bi sprečili ovu tranziciju. Njihov glavni argument jeste da prelazak OpenAI-ja u profitnu kompaniju ugrožava zakonodavstvo koje štiti imovinu neprofitnih organizacija namenjenu javnom dobru, među kojima je i sam ChatGPT, alat koji je promenio način na koji svet komunicira sa tehnologijom.

Investitori pritisnuti potrebom za profitom

OpenAI trenutno ima tržišnu vrednost procenjenu na oko 300 milijardi dolara, sa potencijalom da ta cifra premaši i pola triliona. Međutim, neprofitni status firme ograničava pristup velikim kapitalnim ulaganjima i usporava njene ambicije za brzim širenjem i unapređenjem tehnologije. Investitori zahtevaju povraćaj svojih ulaganja i veću kontrolu nad razvojem proizvoda.

Ukoliko prelazak na profitni model ne bude moguć, kompanija bi mogla biti primorana da odustane od skupe strategije širenja, koja godišnje košta milijarde dolara. To bi mogao biti ozbiljan udarac ne samo za OpenAI, već i za celokupnu industriju veštačke inteligencije, koja se oslanja na njegove inovacije.

Mogućnost preseljenja kao odgovor na pritiske

U svetlu zakonskih prepreka u Kaliforniji, OpenAI razmatra i opciju preseljenja u neku drugu saveznu državu koja bi bila pogodnija za poslovanje. Ova strategija nije neuobičajena među tehnološkim kompanijama koje se suočavaju sa restriktivnim regulatornim okruženjima. Takav potez mogao bi omogućiti kompaniji veću fleksibilnost i bolje uslove za dalji razvoj tehnologije.

Portparol kompanije naglasio je da će OpenAI nastaviti dijalog sa državnim vlastima, ali je jasno da firma nije spremna da odustane od svojih ambicija. Preseljenje bi predstavljalo drastičan korak, ali i potencijalno rešenje za obezbeđivanje neophodnih uslova za rast. Uprkos pritiscima, rukovodstvo ostaje posvećeno očuvanju misije i inovacijama koje mogu promeniti svet.

Protivnici reorganizacije i njihove motive

Protivnici prelaska na profitni model dolaze iz različitih sfera. Jedan od njih je i Ilon Mask, nekadašnji suosnivač OpenAI-ja, koji sada vodi konkurentsku kompaniju xAI i ima lične interese da ospori promenu. Aktivističke grupe poput Not For Private Gain upozoravaju na rizike komercijalizacije, smatrajući da bi to moglo dovesti do ograničavanja pristupa AI tehnologijama i stavljanja profita ispred društvenog interesa.

Oni ukazuju i na etičke dileme koje donosi profitni model u oblasti veštačke inteligencije, naročito kada je reč o alatima kao što je ChatGPT, koji imaju globalni uticaj i koriste ih milioni korisnika. Strahuju da bi komercijalizacija mogla ograničiti pristup ovim tehnologijama i staviti profit iznad društvene odgovornosti.

Zabrinutost zbog bezbednosti i uticaja AI

Pored pravnih i poslovnih izazova, OpenAI se suočava i sa kritikama koje se tiču bezbednosti korišćenja ChatGPT-a. Postoje izveštaji o negativnim posledicama po mentalno zdravlje korisnika, a u nekim slučajevima čak i tragični ishodi povezani sa upotrebom AI tehnologije.

Kalifornijski državni tužilac je uputio oštru poruku kompaniji, zahtevajući transparentnost i strože mere bezbednosti. Ova upozorenja dodatno komplikuju već složenu situaciju u kojoj se OpenAI nalazi, a odgovor rukovodstva, predvođenog Samom Altmanom, pažljivo se iščekuje u javnosti i industriji.