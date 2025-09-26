Slušaj vest

Pametni telefoni ostaju prisutni, ali više nisu centar digitalnog sveta. Poruka je to sa Snapdragon samita, gde je izvršni direktor kompanije Qualcomm, Kristijano Amon, najavio dolazak nove tehnološke ere. Prema njegovim rečima, vodeću ulogu u budućnosti preuzimaće AI agenti, sistemi koji ne samo da automatizuju rad već i personalizuju interakciju sa korisnikom.

Amon je istakao da telefoni neće nestati, već da će se njihova uloga redefinisati, baš kao što su laptop računari prilagodili svoje mesto kada su se pojavili pametni telefoni. U budućnosti, tvrdi on, korisnik više neće sam birati aplikacije i funkcije, već će AI agenti to raditi umesto njega, predviđajući potrebe i reagujući u realnom vremenu.

Foto: Shutterstock

AI agenti preuzimaju kontrolu nad digitalnim iskustvom

Nova generacija AI agenata transformisaće način na koji komuniciramo sa uređajima. Oni neće zameniti aplikacije, već će ih nadograditi, čineći ih pametnijim i sposobnijim da se prilagode kontekstu i korisničkim navikama. Rezultat će biti iskustvo koje je brže, intuitivnije i gotovo neprimetno u svakodnevnoj upotrebi.

Umesto tradicionalnog otvaranja aplikacija i biranja opcija, AI agent će samostalno analizirati ponašanje korisnika i automatski pokretati funkcije koje su u tom trenutku potrebne. Na taj način, fokus prelazi sa uređaja na inteligentnog posrednika koji povezuje korisnika sa digitalnim okruženjem.

Foto: Shutterstock

Ne jedan uređaj - već ceo ekosistem

Amon naglašava da ćemo u budućnosti koristiti različite uređaje za pristup veštačkoj inteligenciji. Neko će je koristiti kroz pametne naočare, neko kroz bežične slušalice, a neko i dalje putem pametnog telefona. Uloga telefona neće nestati, ali više neće biti jedini ključni uređaj.

Ova promena znači da se digitalno okruženje više neće vrteti oko jednog dominantnog hardverskog centra. Umesto toga, tehnologija će biti svuda oko nas, dostupna kroz više formi, a AI agenti će omogućiti da sve te forme rade u jedinstvenom, personalizovanom ritmu.

Foto: Shutterstock

Meta i Qualcomm sa različitim vizijama budućnosti

Zanimljivo je da Metin izvršni direktor Mark Zakerberg ima nešto drugačiju viziju. On veruje da bi pametne naočare mogle postati sledeći glavni uređaj za svakodnevnu digitalnu interakciju. Telefoni, po njegovom mišljenju, ostaju prisutni, ali sve više u džepovima, dok će glavne funkcije biti prebačene na uređaje koji su bliži oku, uhu i glasu korisnika.

Zakerberg vidi budućnost u kojoj računarska moć postaje nevidljiva, integrisana u svakodnevne predmete, a interakcija sa tehnologijom teče prirodnije i bez ekrana. U tom smislu, njegov pogled je više usmeren ka proširenoj i virtuelnoj stvarnosti, dok Qualcomm stavlja akcenat na AI agente kao logičan nastavak mobilne revolucije.

Foto: Shutterstock

Pametni telefoni ostaju, ali više nisu u centru

Uprkos razlikama u vizijama, jedno je jasno. Industrija već ulazi u novu fazu u kojoj telefoni gube status glavnog digitalnog alata. Oni ostaju bitni, ali njihovu dosadašnju centralnu poziciju preuzima tehnologija koja se prilagođava korisniku, a ne obrnuto.

Kako AI agenti budu napredovali, očekuje se da će iskustvo korišćenja digitalnih usluga postati intuitivnije, personalizovanije i dostupnije kroz različite forme hardvera. Telefoni, naočare, slušalice i drugi pametni uređaji postaće delovi jednog većeg, inteligentnog ekosistema. Qualcomm predvodi ovu tranziciju, razvijajući platforme koje omogućavaju da AI postane srž svakodnevnih interakcija sa tehnologijom.

Foto: Shutterstock

Šta ova promena znači za korisnike?

Kako AI agenti preuzimaju glavnu ulogu u digitalnom ekosistemu, korisnici mogu očekivati da će svakodnevna interakcija sa tehnologijom postati mnogo jednostavnija i automatizovanija. Umesto da ručno pretražuju aplikacije ili podešavaju funkcije, AI će predviđati njihove potrebe i samostalno obavljati zadatke, čineći korisničko iskustvo bržim i prilagođenijim.

Ova promena će uticati na način na koji koristimo uređaje, jer će:

Telefoni, pametne naočare, slušalice i drugi uređaji biti deo jednog povezanog ekosistema

Tehnologija bolje razumeti korisnika i njegov kontekst

Omogućiti prirodniju i efikasniju komunikaciju sa digitalnim svetom

Pojednostaviti prelazak između različitih uređaja i platformi