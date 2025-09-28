Devojčica je 2007. bacila bocu sa porukom u more: AI sada uspela da je pročita - jedna stvar je misterija
ChatGTP i ostali alati veštačke inteligencije (AI) omogućili su dekodiranje delova pisma, ali sada je nemoguće pronaći Lindu, koja je tražila odgovor od onoga ko bocu s porukom pronađe.
Malte Bajer i njegova obitelj iz nemačke regije Schwarzwald pronašli su bocu i pismo ukrašeno crtežima šarenih riba, morskih konjića i brodićima dok su šetali plažom.
Uspeo sam da razumem dve riječi - Engleska i grad, iz kojeg je poslata, rekao je. Potom su Bajerovi pronađenu bocu sačuvali među školjama u korpi, kao uspomenu s odmora.
AI može dešifrovati i hijeroglife
No Bajera je supruga nedavno podsetila na bocu i pismo, a s obzirom na to da se on bavi radom na veštačkoj inteligenciji, odlučio je još jednom pokušati s dešifrovanjem.
Budući da je znao kako veštačka inteligencija može dešifrovati i hijeroglife, Malte je otkrio napisanu poruku: Ko god ovo pronađe, neka mi piše, a potom je usledilaa adresa: 5 Roslin Krescent, Riding, Engleska.
Firma koja trenutno ima sedište na toj adresi nema saznanja o Lindi. Shodno analizi smatraju da je, kad je napisala poruku i poslala bocu, devojka bila u ranoj tinejdžerskoj dobi.
Stručnjak za veštačku inteligenciju Michael Hanisch je rekao da bi skeniranje i analiza mogli ponovno učiniti i ostale stare tekstove razumljivima i čitljivima.
Novi 'veliki jezični modeli' (LLM) bolji su kada je posredi dešifriranje konteksta od starih jer tekstove i slike vide kao isti element. Novi modeli u stanju su i popuniti delove koji nedostaju, kazao je Hanisch.
- Kada veštačka inteligencija jednom vidi poruku u boci ili nešto slično, može izvoditi zaključke, a to uključuje i tekst i adrese.
(zimo)