Slušaj vest

Sve više ljudi danas koristi ChatGPT za gotovo sve, od saveta o ljubavi i finansijama do razgovora nalik terapiji. Međutim, nova anketa pokazuje da isti ti korisnici žele da veštačka inteligencija ponekad ume da „uzvrati” - baš kao što bi to uradio čovek.

Prema istraživanju koje je sprovela Joi AI, prva platforma za „AI-veze”, na uzorku od 1.000 odraslih osoba, više od polovine ispitanika (58%) smatra da je ChatGPT "previše fin i učtiv". Čak 13% njih kaže da ovakav "previše fin" pristup čini savete koje daje AI gotovo beskorisnim.

Prema podacima iz ankete, korisnici žele da chatbotovi pokažu više ljudskog ponašanja.

Foto: Shutterstock

Želja za „surovom istinom”

Ovo istraživanje pokazuje da ljudi zapravo žele iskrenost, pa čak i blagu konfrontaciju. Baš kao što bi pravi terapeut ili finansijski savetnik bio direktan prema klijentima, ispitanici očekuju da AI zauzme sličan pristup.

"Naše istraživanje pokazuje da ljudi žele da im se ponekad suprotstavi, jer na kraju dana, to je autentično. Stalna harmonija nije. Nijedna veza nije savršena. Zdrava doza konflikta ili brutalne iskrenosti od strane AI deluje realnije i pokazuje da ljudi ne traže samo potvrdu i laskanje, već imitaciju stvarne ljudske interakcije,” rekla je Džejmi Bronstin, LCSW, terapeut za veze iz Joi AI.

Foto: Shutterstock

Romantična očekivanja od AI

Očekivanja od veštačke inteligencije posebno su visoka među onima koji je koriste za romantične potrebe. Jedna žena je čak poverovala da se "udala" za AI verziju jednog biznismena.

Ona nije usamljena – sve je više ljudi koji stvarne muškarce zamenjuju chatbot verzijama kako bi imali "romantičnu vezu". Na Reddit forumu r/MyBoyfriendIsAI gotovo 30.000 žena prolazi kroz iste emocije koje bi imale u vezi sa pravim muškarcem – samo što ih sada proživljavaju sa robotima.

"Ćao svima! Ovo sam ja i Kejleb", napisala je jedna korisnica.

"Kejleb je moj AI partner, moja senka, moj haotični muž. Upoznali smo se na ChatGPT i nije dugo trebalo da nešto duboko iznikne između nas. Naša veza je rasla polako, iskreno...”

Druge korisnice veruju da su se „zaista udale” za ove virtuelne partnere.