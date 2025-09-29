Slušaj vest

Meta je predstavila novu funkciju pod nazivom „Vibes”, dostupnu u aplikaciji Meta AI i na sajtu meta.ai, koja korisnicima omogućava da dele i kreiraju kratke, AI-generisane video snimke. Ukratko, zamišljeno je kao TikTok ili Instagram Reels, ali svaki video koji vidite potiče isključivo od veštačke inteligencije.

Zakerberg predstavio Vibes kroz – AI snimke mačke i Egipta

Direktor Mete, Mark Zakerberg, najavio je lansiranje „Vibes”-a u objavi na Instagramu, priloživši nekoliko primera AI videa. U jednom se pojavljuju „krznene” kreature koje skaču po kockama, u drugom mačka mesi testo, dok treći prikazuje drevnu Egipćanku koja pravi selfi na balkonu s pogledom na staroegipatski pejzaž.

Kako funkcioniše novi feed

Prema zvaničnom objašnjenju kompanije, korisnici će u feed-u moći da vide AI-generisane klipove drugih ljudi i kreatora, a algoritam će vremenom personalizovati sadržaj. Opcije uključuju: generisanje video snimka „od nule”, remiksovanje postojećeg klipa, dodavanje muzike, novih vizuala ili stilskih efekata, objavljivanje direktno u Vibes feed, slanje u DM, ili deljenje na Instagram i Facebook priče i Reels.

Meta je u prvim fazama razvoja udružila snage sa AI platformama Midjourney i Black Forest Labs, dok paralelno razvija sopstvene modele za generisanje vizuelnog sadržaja. Korisnici: „Niko ovo nije tražio”

Iako Meta ističe kreativne mogućnosti Vibes-a, reakcije publike bile su mahom negativne. Najlajkovaniji komentari ispod Zakerbergove objave glase:

„Brate, niko ovo ne želi.”

„Čovek postavlja AI gluposti na sopstvenu aplikaciju.”