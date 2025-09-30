Slušaj vest

OpenAI, kreator popularnog ChatGPT-a, sprema se da proširi svoje delovanje van sveta softvera i zakorači u hardversku industriju. Prema izveštajima, kompanija razvija niz AI-pokretanih uređaja koji će biti diskretni, prenosivi i lako uklopivi u svakodnevni život. Ovaj potez predstavlja značajan pomak ka tome da veštačka inteligencija postane dostupnija i u fizičkom obliku, ne samo preko ekrana.

Uređaji o kojima se govori uključuju pametne zvučnike bez ekrana, pametne naočare, diktafone, pa čak i mali “AI pin”, nosivi uređaj koji bi mogao postati stalni lični asistent. Ova nova linija proizvoda jasno pokazuje ambiciju OpenAI da AI učini prirodnim delom svakodnevnice.

Foto: Shutterstock

Rokovi i stručnjaci koji stoje iza projekta

Prema informacijama iz industrije, ovi AI-pokretani uređaji mogli bi se pojaviti već krajem 2026. ili početkom 2027. godine. Da bi to ostvario, OpenAI angažuje stručnjake za hardver, uključujući bivše zaposlene u Apple-u, poznate po radu na nekim od najpoznatijih potrošačkih elektronskih uređaja. Ovaj korak potvrđuje ozbiljnost OpenAI-ja kada je hardver u pitanju.

Pored novih stručnjaka, kompanija je preuzela firmu io, koju je osnovao Džoni Ajv, legendarni dizajner Apple-ovih proizvoda. Ova akvizicija dodatno jača kreativni potencijal OpenAI-ja i sugeriše da će dizajn biti jednako važan kao i sama AI tehnologija.

Foto: Shutterstock

Male, ali moćni - nova era AI asistenata

Za razliku od klasičnih AI uređaja koji često zavise od ekrana ili krupnijih formata, OpenAI planira da stvori kompaktne, nosive i veoma prenosive asistente. Ovi uređaji bi trebalo da budu dovoljno mali da stanu u džep ili se zakače na odeću, ali i dovoljno snažni da u realnom vremenu analiziraju okruženje i pomažu korisniku.

Ovakav pristup ima za cilj da AI alati budu sastavni deo svakodnevnog života, bez potrebe za stalnim korišćenjem telefona ili računara. To bi moglo promeniti način na koji ljudi pristupaju informacijama, organizuju obaveze i ostaju povezani.

Foto: Shutterstock

Nova kategorija u svetu tehnologije

Stručnjaci smatraju da bi ovaj hardverski poduhvat mogao da uspostavi “treći digitalni stub”, pored računara i pametnih telefona. Ovi AI uređaji imaju potencijal da kreiraju potpuno novu kategoriju proizvoda, nudeći uvek dostupnu i kontekstualno svesnu pomoć u diskretnom formatu.

Ukoliko se ovaj plan ostvari, to bi moglo ne samo proširiti primenu AI, već i promeniti uspostavljene tehnološke norme. Dolazak ovih uređaja mogao bi uticati na sve, od lične produktivnosti do načina na koji ljudi komuniciraju sa tehnologijom u društvenim i poslovnim okruženjima.

Foto: Shutterstock

Veštačka inteligencija kao deo svakodnevnice

Kako se približava lansiranje ovih AI uređaja, tehnološka industrija prati sa velikim interesovanjem. Kombinacija napredne veštačke inteligencije i pažljivo dizajniranog hardvera mogla bi da promeni očekivanja od ličnih tehnologija.

Iako su detalji još uvek ograničeni, velika je očekivanja da će prenosivi AI asistenti OpenAI-ja doneti novu dozu praktičnosti i inteligencije u svakodnevne aktivnosti, čineći AI još integralnijim delom naših života. Sledeće godine bi mogle biti godine kada AI izađe sa ekrana i stane u naš džep, zauvek menjajući način na koji koristimo tehnologiju.