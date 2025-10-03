Slušaj vest

Nova aplikacija Sora, eksperimentalna društvena mreža iz radionice OpenAI, postala je viralna svega nekoliko sati nakon lansiranja. Platforma, nalik TikToku, omogućava korisnicima da generišu video sadržaje putem veštačke inteligencije, ali rezultat nije bio samo zabavan, već krajnje uznemirujući.

Feed je odmah preplavljen deepfake snimcima u kojima se pojavljuje CEO OpenAI-ja, Sem Altman, u bizarnim scenarijima. U jednom od prvih viralnih klipova, Altman gleda direktno u kameru, okružen digitalno generisanim svinjama koje grokću dok gledaju u svoje telefone i pita: „Da li moje gude uživaju u svojim splačinama?“

Foto: Shutterstock

Altman kao glavni lik digitalnog cirkusa

Već u narednim video klipovima, Altman se pojavljuje u nizu nadrealnih situacija sa crtanim likovima, u restoranima brze hrane i usred krađa čipova. Sve to izgleda zapanjujuće realistično, iako je u potpunosti generisano AI tehnologijom.

U jednom trenutku, stoji rame uz rame sa Pikačuom i Bulbasaurom u visokoj travi, pa se okreće prema kameri i kaže: „Nadam se da Nintendo neće da nas tuži.“ U drugom snimku služi piće u Starbaksu dok viče na mušterije u Mekdonaldsu. Granica između satire, umetnosti i kršenja pravila nestaje.

Korisnici testiraju granice i pravila

Uprkos pravilima platforme koja tehnički zabranjuju kreiranje sadržaja sa stvarnim osobama bez njihove dozvole, korisnici su pronašli načine da zaobiđu ograničenja. Sama aplikacija ponekad prikazuje poruku upozorenja, ali to očigledno ne sprečava eksploziju deepfake sadržaja.

U jednom od snimaka, digitalni Altman ironično izgovara upravo to upozorenje, zatim prasne u histeričan smeh, aludirajući na činjenicu da su pravila više preporuka nego prepreka. U feedu se bez problema nalaze video zapisi Pikačua kako radi ASMR, Naruta koji naručuje Krabi pitu ili Super Marija koji puši marihuanu.

Foto: YouTube/Printscreen

"Cameo" funkcija, tehnologija koja otvara vrata haosu

Jedna od ključnih opcija u Sori je „cameo“, gde korisnici mogu otpremiti svoje biometrijske podatke, snimak lica i glasa, kako bi kreirali digitalni avatar dostupan drugima za generisanje videa. Sama ideja nosi ozbiljne etičke dileme, ali je predstavljena kao „zabavna personalizacija“.

Sem Altman je svoj „cameo“ ostavio dostupan svima, čime je postao centralna figura hiljada video klipova. Rezultat? Feed pun scena u kojima SpongeBob, Pikaču i drugi izmišljeni likovi mole Altmana da prestane da trenira AI na njima, parodija, provokacija i kritika u jednom.

Parodija ili ozbiljan problem?

OpenAI tvrdi da je bezbednost ključna vrednost Sore. Aplikacija nudi roditeljske kontrole i pita korisnike kako se osećaju dok je koriste. Ali upotreba takvog alata za generisanje hiperrealističnih deepfakeova postavlja ozbiljna pitanja o nadzoru i posledicama.

Već su uočeni pokušaji da se generišu snimci stvarnih ljudi bez dozvole, dok su preminule ličnosti poput Abrahama Linkolna ili Džona F. Kenedija slobodno dostupne za manipulaciju. U jednom videu, Kennedy izgovara: „Ne pitajte šta vaša zemlja može da učini za vas, već koliko vam duguje.“ Iako satirično, to je primer lakoće kojom se istorija može iskriviti.

Foto: Shutterstock

Kada svi dobiju alat, šta sledi?

Politički deepfake sadržaji nisu novost, koriste ih i javne ličnosti uključujući bivšeg predsednika Donalda Trampa. Ali razlika je što je sada alat za njihovu izradu dostupan svima, bez tehničkog znanja, uz nekoliko klikova.

Sora nije samo platforma za video zabavu, ona je eksperiment u rukama mase. Kako se alati za generisanje sadržaja demokratizuju, otvara se prostor za zloupotrebu, dezinformacije i digitalno nasilje. U eri kada je istina sve teže prepoznatljiva, Sora nas suočava sa pitanjem da li smo spremni za svet u kojem ništa više nije pouzdano?