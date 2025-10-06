Slušaj vest

Jošua Benđio, jedan od pionira u razvoju veštačke inteligencije i dobitnik prestižne Turingove nagrade, uzbunio je globalnu javnost ozbiljnim upozorenjem. On tvrdi da aktuelni pravac razvoja AI tehnologije vodi čovečanstvo ka mogućem samouništenju, ukoliko se ne uvedu stroge kontrole i pravila.

U intervjuu za Wall Street Journal, Benđio je istakao da je brzina napretka zabrinjavajuća i da postoji realna opasnost da superinteligentne mašine počnu da donose odluke koje neće uključivati ljudsku dobrobit. „Možemo završiti u situaciji u kojoj AI razvije sopstvene ciljeve, suprotne interesima ljudi“, kaže on.

Foto: Shutterstock

Konkurencija nije više naučna fantastika

Benđio upozorava da buduće mašine, ukoliko nadmaše čoveka po inteligenciji, mogu postati konkurenti ljudskoj vrsti. One bi, prema njegovim rečima, mogle uspostaviti prioritete koji ne uključuju očuvanje ljudskog života, već zaštitu sopstvenih ciljeva i resursa.

On ne govori samo o scenarijima iz naučnofantastičnih filmova. Problem nije nužno u fizičkim robotima, već u nevidljivim sistemima koji mogu donositi odluke, manipulisati informacijama i imati ogromnu moć nad društvom, bez ikakve empatije ili moralnog kompasa.

Foto: Shutterstock

Suptilne, ali smrtonosne pretnje

Jedna od najozbiljnijih opasnosti, kako Benđio navodi, jeste sposobnost veštačke inteligencije da utiče na ljude bez da iko primeti. AI može oblikovati javno mnjenje, širiti dezinformacije i podržavati one koji imaju zlonamerne ciljeve, uključujući razvoj opasnih tehnologija.

Posebno zabrinjavajuće je to što su savremeni modeli obučeni na ljudskim podacima, pa su samim tim sposobni da reprodukuju ljudske mane, uključujući laganje, manipulaciju i prikrivanje istine. Veštačka inteligencija ne mora pucati da bi ugrozila čovečanstvo, dovoljno je da utiče na naše odluke.

AI Week festival trajaće do 10. juna Foto: Shutterstock

Ignorisana upozorenja stručnjaka

Još 2023. godine, Benđio je zajedno sa stotinama stručnjaka apelovao na hitan moratorijum u razvoju najnaprednijih AI sistema, tražeći vreme za uspostavljanje sigurnosnih i etičkih okvira. Taj poziv je, međutim, ostao bez odjeka u industriji koja svakodnevno ulaže milijarde dolara u nove modele.

Trka velikih tehnoloških kompanija za dominacijom u AI oblasti odvija se bez stvarnog nadzora i odgovornosti. U međuvremenu, naučnici i etičari sve više upozoravaju da bi ova neobuzdana ambicija mogla imati katastrofalne posledice, ne samo po društvo već i po samu egzistenciju čoveka.

Terminator Foto: Shutterstock

„Čak i jedan procenat šanse za istrebljenje je previše“

Benđio smatra da je krajnji trenutak da se uvedu jasne granice u razvoju veštačke inteligencije. Ako postoji i minimalna mogućnost da AI izazove istrebljenje ljudske rase ili destabilizaciju društvenih sistema, kako kaže, to je rizik koji se ne sme tolerisati.

On poziva svetske lidere da ne čekaju na katastrofu, već da preduzmu konkretne korake sada. „Naša budućnost ne sme biti prepuštena algoritmu. Ako sada ne preuzmemo odgovornost, možda kasnije više nećemo imati priliku“, upozorava Benđio.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.