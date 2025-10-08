Slušaj vest

U neupadljivom engleskom gradiću Malvern, blizu granice sa Velsom, jedan startap tiho pravi revoluciju u sajber bezbednosti. FarX, osnovan tokom pandemije, razvio je AI sistem koji štiti korisnike od hakera i krađe identiteta, čineći prijavljivanje na sajtove znatno sigurnijim. Ovo nije samo pitanje lozinki, FarX kombinuje prepoznavanje glasa i lica u jednu, pametniju metodu verifikacije.

Ono što izdvaja FarX jeste sposobnost tehnologije da uči i prilagođava se. Što više ljudi koristi sistem, to je bolji u razlikovanju pravih korisnika od prevaranata. Bankarski sektor je već prepoznao ovu tehnologiju i koristi je za zaštitu osetljivih finansijskih podataka, nagoveštavajući novu eru digitalne zaštite.

Foto: Shutterstock

Snaga kombinacije prepoznavanja glasa i lica

U srcu inovacije FarX-a nalazi se jedinstveno spajanje dve biometrijske tehnologije, prepoznavanja glasa i lica. Ova kombinacija stvara detaljan digitalni profil koji je teško imitirati. Za razliku od tradicionalnih metoda koje se oslanjaju na statične podatke, ovaj pristup kontinuirano potvrđuje identitet korisnika putem audio i vizuelnih signala u realnom vremenu.

Klajv Samerfild, osnivač kompanije i veteran u tehnologiji prepoznavanja govora, objašnjava da ova fuzija pruža „mnogo bogatiji“ način verifikacije korisnika. Integracijom ovih elemenata, sistem podiže standarde digitalne bezbednosti i otežava hakerima pristup zaštićenim nalozima.

Foto: Shutterstock

Kako AI prepoznaje prevarante

AI algoritmi FarX-a ne prepoznaju samo glas ili lice korisnika, već uče iz svakodnevnih interakcija, gradeći jedinstveni „bihejvioralni potpis“ svakog pojedinca. Kada nešto nije u redu, na primer glas koji zvuči poznato, ali nije isti, ili lice koje je blago izmenjeno, AI odmah podiže alarm.

Ovaj proces kontinuiranog učenja pomaže tehnologiji da ostane korak ispred sofisticiranih prevaranata, uključujući one koji koriste deepfake tehnologiju. Samerfild ističe da je ova adaptivna sposobnost ključna u današnjem brzo menjanju sajber pretnji, gde su taktike imitacije sve naprednije.

Foto: Shutterstock

Od prepoznavanja identiteta do čitanja emocija

Startap već gleda dalje od same identifikacije. Njihov sledeći veliki cilj je da AI nauče da razume ljudske emocije. Samerfild zamišlja algoritam koji može da prepozna osećanja poput sreće, frustracije ili tuge samo analizom tona glasa i izraza lica tokom komunikacije.

Ova emocionalna inteligencija može potpuno promeniti digitalna iskustva. Na primer, četbotovi sa ovom tehnologijom neće samo odgovarati na reči, već će moći da prepoznaju da li je korisnik nezadovoljan ili zadovoljan i da prilagode odgovor, čineći virtuelnu komunikaciju mnogo prirodnijom i efikasnijom.

Foto: Shutterstock

Budućnost oblikovana veštačkom inteligencijom

Revolucionarna tehnologija FarX-a zaštićena je patentima u Velikoj Britaniji i SAD, čime su osigurali mesto na čelu inovacija u biometrijskoj bezbednosti. Osnovana usred globalne zdravstvene krize, kompanija brzo raste, što odražava sve veću potrebu za pametnijim i sigurnijim načinima zaštite online identiteta.

Kako veštačka inteligencija nastavlja da se razvija, FarX-ov pristup, koji spaja prepoznavanje sa emocionalnom svesti, mogao bi da redefiniše način na koji komuniciramo sa tehnologijom. Od finansijskih institucija do svakodnevnih korisnika, obećanje je jasno, sigurniji digitalni svet koji razume ne samo ko ste već i kako se osećate.