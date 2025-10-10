Slušaj vest

Erik Šmit, milijarder i suosnivač fondacije Schmidt Futures, govorio je na Sifted samitu 8. oktobra, gde je upozorio na opasnosti koje veštačka inteligencija nosi - posebno kada padne u pogrešne ruke.

Šmit, koji je bio izvršni direktor Google-a od 2001. do 2011. godine, uporedio je potencijalnu destruktivnost AI-ja sa nuklearnim oružjem.

- Postoji realna mogućnost problema proliferacije kada je AI u pitanju, rekao je on.

- Tehnologija može završiti kod zlonamernih aktera koji je mogu zloupotrebiti. Postoje dokazi da možete prepraviti modele – bilo zatvorene ili otvorene – i hakovati ih tako da uklonite njihove zaštitne mehanizme. Tokom obuke, oni uče mnoge stvari. Loš primer bi bio – mogu naučiti kako da ubiju nekoga - izjavio je Šmit.

Dodao je da sve velike AI kompanije svesno blokiraju takve scenarije i da "to rade ispravno i odgovorno". Ipak, istakao je da postoje načini da se modeli "obrnutim inženjeringom" iskoriste na opasan način.

Foto: Shutterstock

Napadi na AI: prompt injection i "jailbreaking"

AI sistemi su ranjivi na različite vrste napada, među kojima su najpoznatiji prompt injection i jailbreaking.

Prompt injection napadi funkcionišu tako što se u korisnički unos ili eksterne podatke (poput web stranica ili dokumenata) ubace skrivena zlonamerna uputstva. Tako AI može biti prevaren da uradi nešto što ne bi smeo - recimo da otkrije privatne informacije ili izvrši štetne komande.

Jailbreaking podrazumeva manipulaciju odgovorima AI sistema tako da ignorišu sigurnosna pravila i generišu zabranjen ili opasan sadržaj.

Ova praksa postala je poznata još 2023. godine, kada su korisnici uspeli da "probije" OpenAI-jev ChatGPT i kreiraju njegov alter-ego pod nazivom DAN (Do Anything Now). Ovaj mod je "preteći kaznom smrti" chatbotu ako ne posluša, omogućio generisanje sadržaja o ilegalnim aktivnostima ili čak hvalospeve Adolfu Hitleru.

Šmit je istakao da svet još uvek nema adekvatan "režim neproliferacije" za kontrolu zloupotreba veštačke inteligencije.

Foto: Shutterstock

"AI je potcenjen, a ne precenjen"

Ipak, Šmit ostaje optimista. Smatra da je AI daleko važnija i moćnija tehnologija nego što javnost trenutno percipira.

- Pisao sam dve knjige sa Henrijem Kisindžerom o ovoj temi. Zaključili smo da dolazak "strane inteligencije" koja nije ljudska, ali je delimično pod našom kontrolom, predstavlja ogroman trenutak za čovečanstvo - rekao je on.

Šmit je kao primer naveo uspeh GPT serije i lansiranje ChatGPT-a, koji je dostigao 100 miliona korisnika za samo dva meseca.

- To vam pokazuje snagu ove tehnologije. Mislim da je AI potcenjen, a ne precenjen, i verujem da će se to pokazati u narednih pet do deset godina - dodao je.

Foto: Shutterstock

"AI balon"? Šmit kaže - ne baš

Dok investitori masovno ulažu u AI startape i kompanije, mnogi strahuju da bi tržište moglo da doživi sudbinu dot-com balona iz 2000-ih. Šmit, međutim, ne deli to mišljenje.