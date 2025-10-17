Slušaj vest

Džon Skali, bivši izvršni direktor Apple-a od 1983. do 1993. godine, smatra da se kompanija danas suočava sa najozbiljnijim izazovom u poslednjih nekoliko decenija, i to od strane OpenAI-a. Govoreći na konferenciji Zeta Live 2025, Skali je istakao da Apple kaska u razvoju veštačke inteligencije, zaostajući za liderima kao što su OpenAI, Google i Samsung.

On je naglasio da je Apple godinama briljirao u integraciji hardvera i softvera, ali sada rizikuje da izgubi prednost u svetu tehnologije koji se brzo menja zahvaljujući razvoju AI-ja. Skali ovaj trenutak vidi kao ključni za promenu ravnoteže snaga u industriji.

Apple-ova borba sa AI-jem

Uprkos reputaciji inovatora, Apple vidno zaostaje u primeni veštačke inteligencije. Kompanija se oslanjala na ChatGPT kako bi unapredila mogućnosti svog asistenta Siri, koristeći tehnologiju OpenAI-a za odgovore na složenija korisnička pitanja. Ova zavisnost ukazuje na retku situaciju u kojoj Apple prepušta ključnu funkciju eksternom partneru.

Takođe, pojavili su se izveštaji da Apple planira da u budućnosti koristi Google-ovu tehnologiju za novu verziju Siri asistenta. Skali je primetio da AI „nije bio njihova jača strana“, što postavlja pitanje koliko dugo Apple može da zadrži konkurentsku prednost bez sopstvene jake AI strategije.

Prelazak sa aplikacija na pametne agente

Skali je istakao da dolazi do velike promene u tehnološkom pristupu, od aplikacija ka inteligentnim agentima. U eri koju oblikuje veštačka inteligencija, korisnici se sve više oslanjaju na pametne agente koji obavljaju zadatke bez potrebe za desetinama aplikacija. Ova promena mogla bi da potkopa Apple-ov dugogodišnji model zasnovan na aplikacijama.

On je napravio razliku između prethodnog fokusa na prodaju alata i proizvoda putem aplikacija i budućnosti u kojoj dominiraju AI pretplatničke usluge. „Radi se o tome da ljudi plaćaju dokle god im je nešto potrebno“, rekao je Skali, nagoveštavajući promene u načinu na koji tehnološke kompanije ostvaruju prihode.

Hardverska saradnja koja obećava

Još jedna važna tema koju je Skali pokrenuo jeste saradnja čuvenog Apple dizajnera Džonija Ajva i kompanije OpenAI. Ajv, poznat po dizajnu uređaja kao što su iMac, iPod, iPhone i iPad, sada sarađuje sa Semom Altmanom na razvoju nove generacije AI hardvera.

Skali smatra da je Ajv prava osoba koja može da unese dizajnersku izvrsnost u svet velikih jezičkih modela (LLM). Ova saradnja mogla bi da označi veliki pomak u razvoju korisničkih interfejsa, oblasti u kojoj je Apple nekada bio neprikosnoven, ali sada rizikuje da izgubi primat.

Nasleđe Džona Skalija i njegov uticaj koji traje

Džon Skali nije stranac velikim promenama u tehnološkom svetu. U Apple ga je doveo Stiv Džobs, ali su se njih dvojica kasnije sukobili, što je dovelo do Džobsovog odlaska iz kompanije 1985. godine. Skali je kasnije smenjen od strane odbora direktora 1993, usled pada profita i nesuglasica o budućnosti kompanije.

Nakon Apple-a, Skali je 2007. godine osnovao Zeta Global, firmu za marketing zasnovan na podacima. Ostao je aktivan u kompaniji 25 godina, sve do penzionisanja 2025. Njegovi komentari, uključujući i najnovija upozorenja o Apple-ovom zaostatku u AI oblasti, pokazuju da i dalje igra važnu ulogu kao promišljen posmatrač dešavanja u Silicijumskoj dolini.