Na YouTube-u se pojavljuju video snimci u znak sećanja na ubijenog američkog aktivistu Čarlija Kirka, koji izazivaju konfuziju..., mnogi gledaoci veruju da slušaju iskrene pesme poznatih umetnika poput Adele. Međutim, muzika je zapravo generisana veštačkom inteligencijom i jedva liči na glasove tih zvezda. Emocionalni utisak je stvaran za neke, ali izvor je sintetički, kreiran bez znanja ili pristanka pravih umetnika.

Alati veštačke inteligencije brzo napreduju i omogućavaju korisnicima da kreiraju pesme iz jednostavnih tekstualnih zahteva. Ovi alati mogu da imitiraju glasove poznatih ličnosti i stvaraju cele nastupe i omaže na zahtev. Ovaj trend otvara važne pitanja o autentičnosti, autorskim pravima i načinu na koji publika danas konzumira digitalni sadržaj.

Zamagljivanje granice između stvarnosti i AI fabrikata

AI-generisani omaži nisu ograničeni samo na Čarlija Kirka. Video snimci sa imitacijama zvezda poput Eda Širana i Džastina Bibera preplavljuju YouTube, sa lažnim minijaturama koje prikazuju umetnike kako plaču. Milioni pregleda i hiljade komentara zahvalnosti pokazuju koliko lako digitalna publika može biti prevarena.

Iako glasovi često zvuče znatno drugačije od pravih umetnika, mnogi gledaoci i dalje veruju da su ovi video snimci autentični. Ovaj trend ukazuje na sve veću eroziju zajedničke stvarnosti u digitalnoj eri, gde dezinformacije i AI-generisani sadržaj brišu granicu između istine i fikcije.

YouTube-ova pravila i izazovi oko obaveštenja

YouTube ima smernice koje zahtevaju od kreatora da otkriju kada je sadržaj izmenjen ili veštački generisan pomoću AI alata. Međutim, ova obaveštenja često nisu jasno istaknuta i skrivaju se u opisu videa, pa ih je lako prevideti. Ovakav nedostatak transparentnosti otežava održavanje poverenja i jasnoće na platformi.

Ovaj fenomen odražava širi pomak, gde AI generatori muzike omogućavaju običnim korisnicima da kreiraju virtuelne muzičare i pesme koje imitiraju glasove poznatih umetnika. Neki AI alati, poput Suno-a, podstiču korisnike da eksperimentišu sa bilo kojom idejom za pesmu, pokazujući dostupnost i kreativni potencijal tehnologije, ali i njene rizike.

Pojava AI „bendova“ i sintetičkih umetnika

AI ne kreira samo pojedinačne pesme, ona stvara i čitave virtuelne muzičke grupe. Na primer, The Velvet Sundown je AI-generisani bend sa verifikovanim Spotify nalogom i stotinama hiljada slušalaca. Opisuju sebe kao „ni sasvim ljudski, ni sasvim mašinski“, što briše granicu između umetnika i algoritma.

Ovi događaji otvaraju nova kulturna i pravna pitanja o kreativnosti u eri veštačke inteligencije. Kada mašine stvaraju umetnost i muziku, definicija autorstva, originalnosti i umetničke vrednosti postaje složenija, dovodeći u pitanje tradicionalne norme industrije.

Pravni i etički sukobi oko AI i prava na kreativnost

Porast AI-generisanog sadržaja izazvao je žustre debate oko autorskih prava i zaštite glasova i likova umetnika. Stručnjaci tvrde da svi, uključujući i pokojne osobe, treba da budu zaštićeni od neovlašćenog kopiranja pomoću AI alata.

Industrijski savezi i umetnici počinju da se bore protiv ovoga. Muzičke kompanije podnele su tužbe protiv AI generatora muzike poput Suno-a, a više od 200 umetnika, uključujući Keti Peri i Niki Minaj, uputilo je otvoreno pismo tehnološkim platformama i developerima da prestanu sa korišćenjem njihovih dela u treniranju AI modela. Upozoravaju da nekontrolisana upotreba AI može da potkopava ljudsku kreativnost, umanjuje vrednost umetničkog rada i narušava muzički ekosistem.