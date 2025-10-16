ChatGPT dobija erotske funkcije: AI sada može biti i vaš ljubavni partner!
Veštačka inteligencija više nije samo alat za rad i svakodnevicu uskoro bi mogla postati i sagovornik u najintimnijim trenucima. OpenAI, kompanija poznata po razvoju ChatGPT-a, najavila je da testira funkcionalnosti koje bi odraslim korisnicima omogućile da AI koriste i za kreiranje erotskog sadržaja.
Ova najava dolazi direktno od izvršnog direktora OpenAI-a, Sema Altmana, koji tvrdi da se ne radi o ulasku u pornografsku industriju, već o odgovoru na stvarne potrebe korisnika za emotivnom i intimnom digitalnom komunikacijom.
Stroga pravila, ali nova vrata
OpenAI planira da uvede preciznu proveru uzrasta kako bi pristup erotskim funkcijama bio dostupan isključivo punoletnim korisnicima. Ovaj potez prati trend "age-gating" mehanizama koji postaju sve prisutniji na platformama sa osetljivim sadržajem.
Verifikacija neće biti samo formalnost kompanija najavljuje ozbiljan nadzor i kontrolu pristupa, kako bi se osiguralo da nova funkcionalnost ne preraste u neregulisani prostor bez odgovornosti. Fokus je, tvrde, na sigurnosti i etici.
Od cenzure do empatije: ChatGPT menja ton
Donedavno je ChatGPT bio gotovo u potpunosti zatvoren za bilo kakvu seksualnu tematiku. Čak i bezazlene aluzije bivale su automatski blokirane, u skladu sa strogim smernicama o "sigurnoj" komunikaciji.
Sada se ta politika pomera u smeru dozvoljavanja emocionalno obojenih, pa i erotskih interakcija ali uz strogu kontrolu i uz naglasak na empatiju. Altman ističe da AI nije tu da “podstiče pornografiju”, već da ponudi podršku korisnicima koji traže toplinu, razumevanje i komunikaciju.
Erotska AI scena već postoji samo bez pravila
Industrija “AI partnera” već godinama funkcioniše ispod radara kroz nezavisne aplikacije i platforme koje nude korisnicima virtuelne saputnike za flert, pa i seksualne razgovore. Problem? Nedostatak kontrole, sigurnosti i bilo kakve etičke norme.
OpenAI ovom inicijativom pokušava da preuzme odgovornost i unese red u oblast koja je do sada bila van domašaja velikih tehnoloških igrača. Njihov cilj je, kako tvrde, da korisnicima omoguće bezbedno digitalno istraživanje intimnosti, bez opasnosti od zloupotreba.
AI kao emocionalni asistent
Ovo nije prva promena u pravcu personalizacije ChatGPT-a. Ranije ove godine, OpenAI je već omogućio korisnicima da modelu dodeljuju lične osobine i stilove komunikacije što je otvorilo vrata dubljoj povezanosti između korisnika i veštačke inteligencije.
Uvođenje funkcija koje uključuju intimnost moglo bi značiti da ChatGPT prerasta iz pomoćnika za svakodnevne zadatke u digitalnog saputnika u emotivnom smislu. Ako Altman ostvari svoju viziju, granica između tehnologije i osećanja biće tanja nego ikada do sada.
