Slušaj vest

Veštačka inteligencija više nije samo alat za rad i svakodnevicu uskoro bi mogla postati i sagovornik u najintimnijim trenucima. OpenAI, kompanija poznata po razvoju ChatGPT-a, najavila je da testira funkcionalnosti koje bi odraslim korisnicima omogućile da AI koriste i za kreiranje erotskog sadržaja.

Ova najava dolazi direktno od izvršnog direktora OpenAI-a, Sema Altmana, koji tvrdi da se ne radi o ulasku u pornografsku industriju, već o odgovoru na stvarne potrebe korisnika za emotivnom i intimnom digitalnom komunikacijom.

Foto: Shutterstock

Stroga pravila, ali nova vrata

OpenAI planira da uvede preciznu proveru uzrasta kako bi pristup erotskim funkcijama bio dostupan isključivo punoletnim korisnicima. Ovaj potez prati trend "age-gating" mehanizama koji postaju sve prisutniji na platformama sa osetljivim sadržajem.

Verifikacija neće biti samo formalnost kompanija najavljuje ozbiljan nadzor i kontrolu pristupa, kako bi se osiguralo da nova funkcionalnost ne preraste u neregulisani prostor bez odgovornosti. Fokus je, tvrde, na sigurnosti i etici.

Foto: Shutterstock

Od cenzure do empatije: ChatGPT menja ton

Donedavno je ChatGPT bio gotovo u potpunosti zatvoren za bilo kakvu seksualnu tematiku. Čak i bezazlene aluzije bivale su automatski blokirane, u skladu sa strogim smernicama o "sigurnoj" komunikaciji.

Sada se ta politika pomera u smeru dozvoljavanja emocionalno obojenih, pa i erotskih interakcija ali uz strogu kontrolu i uz naglasak na empatiju. Altman ističe da AI nije tu da “podstiče pornografiju”, već da ponudi podršku korisnicima koji traže toplinu, razumevanje i komunikaciju.

Foto: Shutterstock

Erotska AI scena već postoji samo bez pravila

Industrija “AI partnera” već godinama funkcioniše ispod radara kroz nezavisne aplikacije i platforme koje nude korisnicima virtuelne saputnike za flert, pa i seksualne razgovore. Problem? Nedostatak kontrole, sigurnosti i bilo kakve etičke norme.

OpenAI ovom inicijativom pokušava da preuzme odgovornost i unese red u oblast koja je do sada bila van domašaja velikih tehnoloških igrača. Njihov cilj je, kako tvrde, da korisnicima omoguće bezbedno digitalno istraživanje intimnosti, bez opasnosti od zloupotreba.

Foto: Shutterstock

AI kao emocionalni asistent

Ovo nije prva promena u pravcu personalizacije ChatGPT-a. Ranije ove godine, OpenAI je već omogućio korisnicima da modelu dodeljuju lične osobine i stilove komunikacije što je otvorilo vrata dubljoj povezanosti između korisnika i veštačke inteligencije.

Uvođenje funkcija koje uključuju intimnost moglo bi značiti da ChatGPT prerasta iz pomoćnika za svakodnevne zadatke u digitalnog saputnika u emotivnom smislu. Ako Altman ostvari svoju viziju, granica između tehnologije i osećanja biće tanja nego ikada do sada.