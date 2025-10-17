Slušaj vest

Sve veći broj zapadnih lidera iz automobilske i energetske industrije vraća se iz Kine sa mešavinom divljenja i zabrinutosti. Razlog za to je proizvodni sektor koji više nije zasnovan na jeftinoj radnoj snazi ili državnim subvencijama, već na visoko automatizovanim sistemima koji rade izuzetno efikasno.

Jedan izvršni direktor opisao je ono što je video kao „robotski“ i zastrašujuće prazne hale, oštri kontrast u odnosu na nekadašnje užurbane fabričke pogone. „Nema ljudi, sve je robotski,“ rekao je Endru Forrest, osnivač kompanije Fortescue. Nivo automatizacije koji je video naveo ga je da odustane od velikog projekta razvoja EV pogonskih sistema, jer nije mogao da drži korak.

Foto: Shutterstock

Kineske „mračne fabrike“ ostavljaju snažan utisak

Izvršni direktori koji obilaze kineske fabrike vide postrojenja toliko napredna da rade u potpunom mraku, što je dokaz njihove potpune automatizacije. Ove „mračne fabrike“ rade neprekidno, uz minimalan ljudski nadzor, zahvaljujući vojsci robota koji obavljaju složene zadatke bez pauze.

Direktor britanske energetske kompanije Octopus, Greg Džekson, istakao je ključnu promenu: konkurentnost Kine više nije zasnovana na niskim platama ili državnoj podršci. Umesto toga, proističe iz velike baze visoko obrazovanih inženjera i neumorne inovacije. „Oseća se promena,“ naglasio je, ukazujući na novi industrijski model koji se uspostavlja.

Foto: Shutterstock

Automatizacija kao strategija

Dok zapadne kompanije često automatizaciju vide kao način za smanjenje troškova i povećanje profita, Kina ima drugačiju motivaciju, demografsku opstojnost. Sa sve manjom radnom snagom, zemlja agresivno uvodi automatizaciju kako bi održala industrijsku proizvodnju i osigurala dugoročnu globalnu konkurentnost.

Analitičar Rijan Viton iz Bismarck Analysis ističe da su kineske industrije koje zahtevaju mnogo radne snage ugrožene zbog pada stanovništva. Da bi to unapred rešila, Kina automatizuje ne iz luksuza, već iz potrebe, strateški potez koji bi mogao dodatno udaljiti Zapad, koji sporije usvaja promene.

Foto: Shutterstock

EV vozila i AI pokazuju kineski strateški napredak

Električna vozila su samo deo slagalice. Kina istovremeno pojačava napore u oblasti veštačke inteligencije sa ciljem da je učini „ključnim pokretačem rasta“ u narednoj deceniji. Ova dvostruka strategija, napredak u fizičkoj proizvodnji i digitalnoj inteligenciji, stavlja zemlju u moćnu poziciju za buduće ekonomsko liderstvo.

Posebno tržište EV vozila pokazuje koliko je Kina napredovala. Dok SAD uvode carine i zabrane kako bi zaštitile domaće proizvođače, EV vozila kineske proizvodnje brzo stiču popularnost u Evropi. Ova promena duboko zabrinjava zapadne kompanije, ne samo zbog današnje konkurencije već i zbog dugoročne održivosti.

Foto: Shutterstock

Industrijski lideri upozoravaju da vreme ističe

Direktor Forda, Džim Farli, naročito je glasno upozorio na izazov koji je pred njima. „U globalnoj smo konkurenciji sa Kinom i nije reč samo o EV vozilima,“ upozorio je. „Ako izgubimo, Ford neće imati budućnost.“ Njegove reči odražavaju sve šire shvatanje da su ulozi egzistencijalni.

Farli je otkrio i da je lično vozio Xiaomi EV, koji je dopremljen iz Šangaja. Uprkos lojalnosti Fordu, priznao je da ne želi da ga se odrekne. „Konkuretna realnost je da su Kinezi 700-kilogramska gorila u EV industriji,“ rekao je, jasan znak da Zapad brzo gubi vreme za odgovor.