Meta je počela da širom SAD-a i Kanade uvodi novu Facebook funkciju kojom veštačka inteligencija (Meta AI) predlaže izmene fotografija koje se nalaze na vašem telefonu – čak i ako ih još niste objavili.

Funkcija, koja je tokom leta bila u test fazi, traži pristup za obradu fotografija iz galerije vašeg telefona i nudi korisnicima AI predloge poput kolaža, rođendanskih tema, restilizovanih verzija fotografija i još mnogo toga. Nakon toga, korisnicima se predlaže da uređene slike objave na Facebook Feed-u ili Stories-u.

Za korišćenje je potrebno da korisnik dozvoli pristup galeriji i obradi u oblaku. Podešavanja se nalaze u okviru Facebook Settings > Preferences > Camera roll sharing suggestions, gde se mogu uključiti ili isključiti dve opcije:

predlozi fotografija tokom korišćenja aplikacije,

i obrada u oblaku pomoću AI alata.

Meta tvrdi da se slike ne koriste za ciljanje reklama, niti za obučavanje AI modela – osim ako korisnik sam ne obradi ili podeli uređene fotografije. Ipak, pristajanjem na Meta AI Uslove korišćenja, korisnik dozvoljava analizu svojih slika i facijalnih karakteristika radi kreiranja sažetaka, modifikacija ili generisanja novog sadržaja.