Na jugoistoku Kine, gde se moderne zgrade stapaju s kulturnim nasleđem, izrasta jedno od najvažnijih tehnoloških čvorišta današnjice, Hangdžou AI supercentar. Smešten u provinciji Džeđang, na obali reke Ćijantang, ovaj kompleks već sada zauzima centralno mesto u kineskoj strategiji za globalnu dominaciju u oblasti veštačke inteligencije.

Na površini većoj od 55.000 kvadratnih metara okupljeno je više od 20 tehnoloških kompanija koje razvijaju sve, od autonomnih vozila i kvantnog računarstva, do najnaprednijih algoritama. Kina, poznata po ogromnim ulaganjima u istraživanje i razvoj, ovde prelazi iz faze eksperimenta u ozbiljnu industrijsku implementaciju.

ByteDance širi viziju daleko izvan TikToka

Iako se ime ByteDance na Zapadu gotovo isključivo vezuje za TikTok, ova kompanija u Kini vodi znatno širu igru. Njihovo istraživačko sedište u Hangdžou ne bavi se samo društvenim mrežama, već razvija ključne tehnologije koje imaju potencijal da promene čitave industrije.

U fokusu su veliki jezički modeli, uključujući njihov model „Doubao“ koji direktno konkuriše proizvodima iz kuća poput OpenAI-ja i Google-a. ByteDance takođe razvija sofisticirane AI alate za obrazovanje i zdravstvo, koristeći algoritme koji analiziraju ponašanje korisnika i nude personalizovane preporuke u realnom vremenu.

Automatizovani mediji, vesti bez novinara

Jedan od najzanimljivijih, ali i najkontroverznijih pravaca razvoja jeste automatizacija medijskog sadržaja. ByteDance eksperimentiše sa AI sistemima koji pišu vesti, montiraju video materijal i generišu virtuelne voditelje, sve bez ljudske intervencije.

Ova tehnologija već funkcioniše u test okruženjima i može lokalizovati sadržaj za različita tržišta, uključujući i Srbiju. Potencijalni domet ovakvih sistema je ogroman, ne samo u medijima, već i u marketingu, obrazovanju i javnoj komunikaciji.

Multimodalni AI, tekst, zvuk i slika u jednom sistemu

U Hangdžou se razvijaju takozvani multimodalni AI sistemi koji mogu istovremeno obrađivati tekstualne, slikovne i zvučne informacije. Ovakvi modeli predstavljaju novu generaciju veštačke inteligencije, daleko kompleksniju i korisniju od sadašnjih chatbotova ili generatora slika.

ByteDance već testira platforme koje kombinuju sve ove modalitete s ciljem da stvori fleksibilne alate za različite industrije. To uključuje primene u obrazovanju, zabavi, pa čak i u analizi javnog mnjenja. U suštini, reč je o pokušaju da se stvori AI koji „razume svet“ na način sličniji ljudima.

Šta to znači za Srbiju i region

S obzirom na to da ByteDance već ima prisustvo u istočnoj Evropi, uključujući saradnju sa inženjerskim timovima i partnerima u regionu, nije pitanje da li će ovi alati stići kod nas, već kada. Platforme poput CapCut-a i TikTok-a već implementiraju delove tih tehnologija.

Ono što se danas testira u Hangdžou uskoro bi moglo oblikovati način na koji se informišemo, učimo i komuniciramo. Srbija, koja već ima bliske ekonomske veze s Kinom, treba pažljivo da prati razvoj događaja, ne samo zbog mogućnosti saradnje, već i zbog potencijalnih izazova u pogledu digitalne bezbednosti, autorskih prava i kulturnog uticaja.