Google je predstavio novu funkciju koja drastično menja način na koji zakazujemo sastanke. Nema više stresa, prepiski i izgubljenih termina. Nova opcija nazvana „Pomozi mi da zakažem“, pokretana njihovom veštačkom inteligencijom Gemini, dolazi kao dodatak unutar Gmaila i direktno komunicira sa Google Kalendarom.

Korisnik jednostavno napiše mejl, klikne na predlog termina koji generiše AI i pošalje prijedloge sagovorniku. Primalac bira ono što mu najviše odgovara, a sastanak se automatski upisuje u kalendare obe strane. Jednostavno i brzo, bez dodatnih koraka.

Zakaži brzo sastanak bez reči

Funkcija koristi Gemini AI kako bi analizirala dostupnost iz Google Kalendara i predložila optimalne termine sastanka. Umesto klasičnih ping-pong prepiski poput „Da li ti odgovara sreda u 3?“ sistem jednostavno ponudi nekoliko idealnih termina.

Ova funkcionalnost je trenutno dostupna za jedan-na-jedan sastanke, ali još uvek ne podržava grupno zakazivanje. To znači da će koordinacija timskih sastanaka i dalje zahtevati ručno usklađivanje, barem za sada.

Nova era za Google Workspace

„Pomozi mi da zakažem“ deo je šireg paketa noviteta u okviru redizajniranog Google Workspace okruženja koje sve više ugrađuje veštačku inteligenciju u svakodnevne alate. Google više ne koristi AI samo kao dodatak, već kao ključni element korisničkog iskustva.

Nedavno su predstavljene i druge Gemini funkcije širom Workspace sistema, uključujući nove mogućnosti u Google Slidesu, inovacije u NotebookLM-u i Google Vidsu. Tu su i „Gems“ - personalizovani veštački asistenti koje možete deliti sa kolegama u timu.

Jednostavno korišćenje direktno iz Gmaila

Nova opcija se pojavljuje ispod prozora za pisanje mejla. Kada kliknete na „Pomozi mi da zakažem“, sistem prikazuje predložene termine koje možete izmeniti, dopuniti ili ukloniti. Nakon što ih umetnete u poruku, sve funkcioniše kao kod slanja običnog mejla.

Kada primalac izabere vreme koje mu odgovara, Google automatski kreira pozivnicu u kalendarima obe strane. Nema ručnog unošenja, a korisničko iskustvo ostaje jednostavno i poznato.

Gmail i Kalendar postaju pametan tandem

Google je i ranije nudio mogućnost zakazivanja unutar Google Kalendara, ali ovo je prvi put da je ta funkcionalnost direktno povezana sa Gmailom i podržana AI tehnologijom. Korisnici sada mogu da predlože termin bez napuštanja mejla, što štedi vreme i smanjuje napor.

Ovim potezom Google pravi korak napred u automatizaciji poslovne komunikacije. Zakazivanje sastanaka više nije zadatak, već još jedan proces koji AI može da obavi umesto vas.