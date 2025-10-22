Slušaj vest

Dok se zabavna industrija pita kada i kako koristiti generativnu veštačku inteligenciju u filmu, Netflix pravi odlučan potez. U svom poslednjem tromesečnom izveštaju, kompanija je investitorima poručila da je „vrlo dobro pozicionirana da efikasno iskoristi stalni napredak u oblasti AI.“ Umesto da koristi AI kao osnovni izvor sadržaja, Netflix vidi ovu tehnologiju kao moćan alat koji će učiniti kreativce efikasnijim.

Netflixov pristup naglašava saradnju između ljudske kreativnosti i AI inovacija. Izvršni direktor Ted Sarandos je istakao da, iako AI može poboljšati alate dostupne umetnicima, ne može zameniti samu umetnost. „Potrebno je veliki umetnik da napravi nešto veliko,“ rekao je Sarandos, naglašavajući da AI može obogatiti kreativni proces, ali ne garantuje dobru priču sam po sebi.

Rana upotreba AI u Netflix produkcijama

Netflix je ove godine već eksperimentisao sa generativnom AI u nekoliko projekata. Jedan značajan primer je argentinska serija „The Eternaut“, gde je AI korišćen za kreiranje scene rušenja zgrade. Ovo je bio prvi put da je kompanija koristila generativnu AI u finalnoj verziji materijala, što pokazuje oprezan, ali odlučan korak napred.

Slični primeri su sledili: „Happy Gilmore 2“ je koristio AI za digitalno podmlađivanje likova u uvodnoj sceni filma, dok su producenti serije „Billionaires’ Bunker“ koristili ovu tehnologiju u predprodukciji za vizualizaciju odeće i scenografije. Ovi primeri ilustruju Netflixov pogled na AI kao praktičnog asistenta kreativcima, a ne zamenu za tradicionalno stvaralaštvo.

Balansiranje inovacije i kreativnog integriteta

Ted Sarandos je optimističan u pogledu uloge AI u pripovedanju, uveren da može pomoći Netflixu i njegovim kreativnim partnerima da „pričaju bolje, brže i na nove načine.“ Međutim, jasno je da kompanija ne goni AI inovacije samo radi noviteta, već se fokusira na smisleno unapređenje stvaranja sadržaja.

Ovakav stav dolazi u trenutku intenzivnih rasprava unutar zabavne zajednice. Mnogi umetnici izražavaju zabrinutost zbog AI alata koji su trenirani na njihovom radu bez saglasnosti, plašeći se gubitka poslova ili umanjenja kreativnog priznanja. Netflixov pristup pokušava da pronađe sredinu iskorišćavajući AI za specijalne efekte i produkcioni dizajn, bez ugrožavanja ključnih kreativnih uloga.

Brige industrije oko deepfake tehnologije i etike AI

Rasprava o AI u zabavi je nedavno eskalirala nakon što je OpenAI predstavio Sora 2 model za generisanje zvuka i video zapisa. Za razliku od nekih AI alata, Sora 2 je pušten bez jakih zaštitnih mera koje bi sprečile kreiranje deepfake video zapisa poznatih glumaca i istorijskih ličnosti, što je izazvalo strahove od zloupotrebe.

Glumci i industrijske organizacije su reagovale snažno. Na primer, sindikat SAG-AFTRA i glumac Brajan Krenston javno su pozvali OpenAI da uvede strože kontrole protiv deepfake-a. Ovi događaji ističu tenzije između inovacije i etičke odgovornosti, kako AI alati postaju sve dostupniji i moćniji.

Finansijski rezultati Netflixa u eri AI

Uprkos tehnološkim napretcima, Netflixovi najnoviji finansijski rezultati pokazali su mešovite rezultate. Kompanija je zabeležila rast prihoda od 17% na godišnjem nivou, dostigavši 11,5 milijardi dolara, iako je to bilo ispod očekivanja. Kada su ga pitali o potencijalnom uticaju AI, Sarandos je umanjio strahove od zamene kreativnog kadra, izražavajući poverenje u otpornost pripovedanja.

On je investitorima pružio sigurnost naglašavajući da je uloga AI da dopuni, a ne zameni ljudsku kreativnost. Ova perspektiva odražava širu strategiju Netflixa da koristi AI kao podršku, istovremeno održavajući fokus na autentičnom sadržaju koji privlači publiku.