Tesla je u trećem kvartalu 2025. napravila pravi bum, isporučila je rekordnih 497.099 vozila, što je najbolji rezultat u poslednjih godinu dana. Zbog pojačane potražnje u SAD-u, podstaknute istekom federalnog poreskog kredita za električne automobile, prihod od automobilske prodaje popeo se na impresivnih 21,2 milijarde dolara. Ipak, i pored ovog uspeha, profit je porastao tek za 200 miliona dolara u odnosu na prethodni kvartal, što ukazuje da i dalje postoje prepreke na putu ka punoj profitabilnosti.

Iako je Tesla ostavila loš početak godine iza sebe, dobit u trećem kvartalu i dalje je za 37% manja nego u istom periodu prošle godine. Kompanija ukazuje na porast operativnih troškova i skupe restrukturacije kao glavne razloge, što jasno pokazuje koliko je teško balansirati između rasta i ulaganja u budućnost.

Foto: Shutterstock

Od automobila do vojske robota

Ilon Mask ne gleda na Teslu samo kao na proizvođača automobila. Njegova vizija je mnogo veća. On gradi budućnost u kojoj će Tesla imati ogromnu „armiju“ samovozećih vozila i humanoidnih robota koji će promeniti način na koji živimo i radimo. Ova ambicija stoji iza njegovog paketa kompenzacije vrednog čak bilion dolara, čije otključavanje je uslovljeno uspehom ovih AI projekata.

Ova dualnost između klasične automobilske industrije i futurističke AI vizije unutar Tesle stvara napetost. Dok automobilni sektor i dalje puni kase, Ilon Mask ulaže ogroman kapital u robotiku i autonomiju, projekte koji su ključni za budućnost kompanije ali još nisu doneli željene rezultate.

Foto: Shutterstock

Rastući troškovi i izazovi usporavaju Teslu

Uprkos rekordnoj prodaji, Tesla se suočava sa sve većim troškovima koji guše profit. Operativni rashodi su skočili čak 50% u odnosu na prošlu godinu, zahvaljujući ogromnim ulaganjima u AI, istraživanje i razvoj kao i troškovima restrukturiranja od gotovo 240 miliona dolara. Kompanija nije precizirala detalje, ali se smatra da je jedan od razloga prekid rada na superkompjuteru Dojo.

Još jedan ozbiljan udarac dolazi iz međunarodne trgovine. Tarife su Teslu koštale oko 400 miliona dolara, što dodatno komplikuje poslovanje, naročito imajući u vidu političke kontroverze oko Ilona Maska koje su dodatno zakomplikovale situaciju.

Foto: Shutterstock

Robot Optimus i autonomna vožnja na testu

Ilon Mask i dalje obećava revoluciju sa humanoidnim robotom Optimusom i samovozećim vozilima, ali suočava se sa stvarnim problemima u proizvodnji. Tesla planira da započne proizvodnju treće generacije Optimusa početkom 2026. godine, ali je prošle ciljeve kasnila zbog tehničkih izazova.

Ipak, Mask ostaje nepopustljiv u svojoj viziji. Robot Optimus ne samo da će promeniti industriju, već će, prema njegovim rečima, jednom pomoći u iskorenjivanju siromaštva i podizanju zdravstvene zaštite na novi nivo. Međutim, za sada su konkretne informacije o ovim projektima još uvek retke i nejasne.

Foto: Shutterstock

Maskov paket kompenzacije izaziva buru među akcionarima

Sve ove dramatične promene dešavaju se uoči ključnog glasanja akcionara o Maskovom rekordnom paketu kompenzacije vrednom čak bilion dolara. Iako su glavni savetodavni odbori poput ISS i Glass Lewis izrazili sumnju i preporučili glasanje protiv, Ilon Mask i Tesla očekuju da će akcionari ponovo stati na njegovu stranu.

Mask je jasno poručio da mu nije do novca koliko mu je važna kontrola nad kompanijom. U slučaju odbijanja paketa, nije isključio ni mogućnost da napusti Tesla, žestoko kritikujući spoljne savetodavce koje je nazvao „korporativnim teroristima“.