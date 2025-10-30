Slušaj vest

Rana investicija Microsofta u OpenAI danas izgleda kao očigledan uspeh, ali 2019. godine odluka nije bila tako sigurna. Satja Nadela je otkrio da je čak i unutar Microsofta ideja o ulaganju milijardu dolara u mladi AI startap izazivala sumnju i zahtevala odobrenje odbora.

Bil Gejts, suosnivač Microsofta, bio je posebno oprezan. Nadela je rekao da mu je Gejts upozorio da bi to ulaganje moglo biti kao „spaliti milijardu dolara“, što odražava visok rizik investiranja u neprofitnu AI kompaniju u tako ranoj fazi.

Foto: Shutterstock

Proračunat rizik koji se isplatio

Uprkos skepticizmu, Microsoft je nastavio s investicijom, čime je napravljen prvi značajan korak ka podršci AI startapima. Nadela je priznao da nije očekivao astronomski povrat, ali je verovao da potencijalni uticaj opravdava rizik.

Ovaj potez pokazuje strateški pristup Microsofta, demonstrirajući da rizične odluke mogu biti transformativne kada ih vodi vizija i spremnost na eksperimentisanje u naprednoj tehnologiji. Ulaganje u OpenAI primer je kako hrabri koraci mogu dovesti do ogromnog uspeha i globalnog uticaja.

Foto: Shutterstock

Meteorski uspon OpenAI-a

OpenAI je široj javnosti postao poznat u novembru 2022. godine, kada je lansirao rani demo ChatGPT-a. Četbot je privukao globalnu pažnju, dostigavši milion korisnika za samo pet dana i izazvavši masovno interesovanje za veštačku inteligenciju.

Ovaj brzi rast pokazuje kako je rani rizik Microsofta omogućio kompaniji da zauzme vodeću poziciju u tehnološkoj revoluciji. Uspeh ChatGPT-a i globalna popularnost OpenAI-a potvrđuju da je investicija bila ispravna i strateški značajna.

Foto: Shutterstock

Ogroman rast i strateške investicije

Od prve investicije od milijardu dolara, Microsoft je uložio više od 13 milijardi dolara u OpenAI, učvršćujući duboko partnerstvo. Ta sredstva podržala su rast OpenAI-a, istraživanje i razvoj proizvoda, omogućivši kompaniji da proširi svoje usluge i unapredi AI tehnologije.

Strateško povezivanje Microsofta i OpenAI-a odražava ne samo finansijsku posvećenost, već i zajedničku viziju oblikovanja budućnosti veštačke inteligencije, dok se rizici smanjuju pažljivim nadzorom. Partnerstvo omogućava Microsoftu da aktivno učestvuje u razvoju ključnih AI tehnologija i dugoročno oblikuje tržište.

Foto: Shutterstock

Restrukturiranje i dugoročne implikacije

Nedavno je OpenAI završio značajno restrukturiranje, stvaranjem javne kompanije sa ciljem društvene koristi, OpenAI Group PBC, kojom nadzire njen neprofitni ogranak, OpenAI Foundation. Microsoft sada poseduje 27% udela u profitnom delu OpenAI-a, procenjenom na oko 135 milijardi dolara.

Ovaj potez pokazuje zrelost industrije veštačke inteligencije, gde rani investitori poput Microsofta ostvaruju značajne nagrade dok zadržavaju uticaj na primenu AI tehnologija. Takođe naglašava dugoročnu isplativost proračunatih rizika u novim tehnologijama.