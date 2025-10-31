Slušaj vest

Na GitHubUniverse 2025 događaju u Silicijumskoj dolini jasno je da softverski inženjering ulazi u novu eru. Mario Rodrigez objašnjava da AI sada razume prirodni jezik i glas, omogućavajući programerima da komuniciraju sa kodom jednostavno i intuitivno.

Ovo menja način rada programera: umesto da troše vreme na rutinske zadatke, mogu se fokusirati na inovacije i složenija rešenja. Ljudi i AI sada rade zajedno kao ko-kreatori softvera, što otvara potpuno nove mogućnosti u razvoju.

Foto: printscreen YT

Agent HQ, centralno mesto za AI saradnju

GitHub predstavlja Agent HQ, platformu koja objedinuje više AI agenata za kodiranje na jednom mestu. Programeri mogu upravljati saradnicima iz različitih sistema kroz jedan kontrolni panel, što ubrzava i olakšava razvoj softvera.

Agent HQ omogućava AI sistemima da planiraju, izvršavaju i iteriraju zadatke sa sve većom autonomijom. Multimodalni ulazi, od teksta do glasa, čine interakciju sa kodom prirodnijom i bližom ljudskom načinu razmišljanja.

Foto: printscreen YT

AI kao partner, a ne zamena

AI pojačava veštine programera, ali ne zamenjuje ljudski rad. Brže prototipisanje i automatizacija rutinskih zadataka omogućavaju ljudima da kreiraju pouzdaniji i kvalitetniji softver. Iskusni programeri koriste AI da ubrzaju zadatke, dok mlađi uče kroz nadzor i smernice.

AI pojačava kapacitete tima, ali ljudska stručnost i nadzor ostaju ključni.

Foto: Shutterstock

Kreativnost i radoznalost kao prednost

Rodrigez ističe da su radoznalost i kreativnost najvažnije ljudske osobine u AI eri. Razumevanje principa matematike, logike i softverskog inženjeringa omogućava programerima da maksimalno iskoriste nove AI alate.

Danas nije potrebno biti ekspert u jednom jeziku; kombinovanjem različitih alata i AI asistencije moguće je brže i efikasnije doći do inovativnih rešenja. AI pojačava ljudski potencijal i omogućava složenije i kvalitetnije projekte.

GitHub-ov rast i integracija AI

Octoverse 2025 pokazuje da je AI postao standard u razvoju softvera. TypeScript je najkorišćeniji jezik, a preko milion javnih repozitorijuma koristi AI alate za automatizaciju i testiranje.

GitHub sada ima 630 miliona projekata i 180 miliona programera koji doprinose platformi. AI je postao integralni deo razvoja softvera, pomažući ljudima da rade brže, pametnije i kvalitetnije.