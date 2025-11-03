Slušaj vest

Rad od kuće uskoro može doći sa digitalnim „spotom“. Microsoft je najavio da Teams uvodi funkciju koja automatski detektuje lokaciju zaposlenih preko korporativnog WiFija i obaveštava menadžere. Ažuriranje je planirano za decembar 2025. i biće dostupno korisnicima na Windows i macOS platformama.

To znači da vaš status rada više neće zavisiti samo od poverenja. Teams će automatski označavati da li ste u kancelariji ili radite od kuće, pružajući menadžerima jasan uvid u prisustvo zaposlenih bez nagađanja.

Foto: Shutterstock

Kraj ručnih podešavanja statusa

Trenutno Teams omogućava zaposlenima da ručno podešavaju svoju radnu lokaciju. Novi sistem potpuno uklanja ovu potrebu. Kada se uređaj poveže na prepoznatu WiFi mrežu, Teams automatski beleži vašu lokaciju, bez potrebe za ručnim unosom.

Za zaposlene koji cene privatnost dok rade od kuće, ovo je značajna promena. To označava prelazak sa opcionalne transparentnosti na automatsko praćenje, što otvara pitanja o privatnosti na radu.

Foto: Shutterstock

Promena u poverenju na poslu

Microsoft naglašava da će funkcija po defaultu biti isključena. Ipak, administratori kompanija mogu je aktivirati i zahtevati saglasnost zaposlenih za praćenje lokacije. Odluka o aktiviranju ove funkcije zavisi od same organizacije i može redefinisati način praćenja rada na daljinu.

Za menadžere, ovo može pojednostaviti nadzor nad timom i smanjiti nesigurnost oko prisutnosti u kancelariji. Za zaposlene, uvodi novu vrstu praćenja čak i u privatnosti njihovih domova.

Foto: Shutterstock

Kako Teams proverava lokaciju

Iako tehnički detalji još nisu potpuno objavljeni, očekuje se da funkcija koristi kombinaciju IP adresa i MAC adresa rutera kako bi potvrdila da je uređaj stvarno povezan na korporativnu mrežu. Ova metoda sprečava jednostavne trikove, poput preimenovanja kućnog WiFi-ja u naziv kancelarijskog taktiku koju su neki zaposleni koristili tokom pandemije.

Kroz sigurniju verifikaciju, Microsoft osigurava da Teams može precizno detektovati fizičko prisustvo, održavajući integritet u beleženju radnog vremena.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za radnike na daljinu

Ovo ažuriranje pokazuje kako se balans između fleksibilnosti i odgovornosti u radu na daljinu menja. Automatsko praćenje lokacije pruža jasnije podatke kompanijama, ali smanjuje privatnost zaposlenih.

Kako Teams integriše ove promene, i menadžeri i zaposleni moraće da se prilagode novim očekivanjima. Transparentnost će porasti, ali će se povećati i potreba za politikama koje poštuju prava zaposlenih dok tehnologija pomaže u upravljanju hibridnim radom.