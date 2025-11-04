Slušaj vest

Kompanija Apple planira veliku nadogradnju svog glasovnog asistenta Siri, koja će biti pokretana Google-ovom Gemini veštačkom inteligencijom. Ova nadogradnja, čije se lansiranje očekuje u martu sledeće godine, deo je šire strategije kojom Apple želi da unapredi sposobnosti svog AI ekosistema. Partnerstvo se nadovezuje na dugogodišnju saradnju između dve kompanije, jer Google već obezbeđuje podrazumevani pretraživač na iPhone uređajima.

Prema informacijama Bloomberga, odluka Apple-a da se „osloni“ na Google doneta je iz tehničkih i strateških razloga. Dok je razvoj Apple-ovih internih AI rešenja zaostajao za konkurencijom, saradnja sa Google-om omogućava kompaniji da brzo uvede napredne AI funkcije, bez ugrožavanja privatnosti korisnika ili narušavanja prepoznatljivog Apple dizajna.

Foto: Shutterstock

Gemini pobedio u Apple-ovom izboru AI partnera

Ranije ove godine, Apple je navodno sproveo internu procenu u kojoj je uporedio AI modele kompanija Anthropic i Google. Iako su Apple-ovi inženjeri ocenili da su Claude modeli iz Anthropica tehnički napredniji u pojedinim oblastima, Google-ov Gemini je procenjen kao isplativije i praktičnije rešenje. Postojeće partnerstvo u vezi sa pretraživačem dodatno je olakšalo ovu odluku.

Apple, prema izveštaju, planira da koristi prilagođenu verziju Gemini modela, koja će raditi na Apple-ovim privatnim serverskim infrastrukturama u oblaku. Na taj način, kompanija zadržava stroge standarde privatnosti i bezbednosti. Ovaj pristup omogućava uvođenje naprednih AI funkcija, a da pritom Siri ne preuzme sve osobine i stil Google-ovih Android rešenja.

Foto: Shutterstock

Šta korisnici mogu da očekuju od nove Siri

Predstojeća Siri nadogradnja donosi znatno pametnijeg i svesnijeg asistenta. Nova Siri će moći da razume sadržaj na ekranu, da prepozna lični kontekst korisnika i da povezuje radnje između različitih aplikacija. Cilj Apple-a je da Siri preraste iz običnog glasovnog interfejsa u pravi digitalni asistent koji olakšava svakodnevne zadatke.

Ipak, Gurman ističe da će Apple i dalje primenjivati oprezan pristup. Kompanija želi da nove funkcije budu prirodne i u skladu sa Apple-ovom filozofijom jednostavnosti. U međuvremenu, Siri će i dalje koristiti ChatGPT za složenije upite korisnika, dok se ne u potpunosti implementira verzija zasnovana na Gemini tehnologiji.

Martovski debi i pametniji dom

Apple navodno planira da predstavi unapređenu Siri u martu 2026. godine, zajedno sa novim pametnim kućnim uređajima. Kompanija želi da Siri postane centralni deo kućnog ekosistema, omogućavajući korisnicima da upravljaju uređajima, organizuju obaveze i dobijaju informacije samo glasom.

Ako projekat uspe, ovo bi mogla biti najveća AI inovacija Apple-a još od predstavljanja originalne Siri 2011. godine. Vreme lansiranja bi takođe omogućilo kompaniji da prikaže napredak u oblasti veštačke inteligencije pre godišnje WWDC konferencije, na kojoj tradicionalno otkriva nove verzije svojih operativnih sistema.

Foto: Shutterstock

50 godina Apple-a i novi tehnološki iskorak

Sledeće godine Apple obeležava 50 godina od osnivanja 1. aprila 1976. godine, a tim povodom planira niz značajnih lansiranja. Među njima je i prvi savijajući iPhone, čije se predstavljanje očekuje u septembru. Ovaj model bi, prema izveštajima, trebalo da koristi Apple-ov sopstveni C2 čip, čime bi kompanija napustila dosadašnju saradnju sa Qualcommom.

Pored novih uređaja, Apple će predstaviti i iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27, sa još dubljom integracijom u okviru strategije „Apple Intelligence“. Ove nadogradnje bi trebalo da objedine sve Apple-ove uređaje pod jedinstvenim AI konceptom, koji kombinuje naprednu tehnologiju sa doslednim naglaskom na privatnost, bezbednost i korisničko iskustvo.