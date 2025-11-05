Slušaj vest

Sve više američkih saveznih država uvodi zakone koji zahtevaju da se jasno označi kada se koristi veštačka inteligencija. Nakon godina u kojima je AI tiho zavladala našim životima, od automatskih pretraga do generisanja tekstova i vizuelnog sadržaja, ljudi konačno žele da znaju s kim ili čime komuniciraju.

„Ljudi jednostavno žele da znaju,“ kaže Margaret Vulij Bus, direktorka Odeljenja za trgovinu Jute. „Ako pitaš da li razgovaraš sa čovekom ili mašinom, zaslužuješ iskren odgovor.“ Transparentnost više nije opcija, postaje pravo svakog građanina.

AI u policiji, kad mašina piše izveštaje

Kalifornija je još 2019. godine zakonom naložila da se četbotovi jasno identifikuju. Ove godine pravila su proširena i na policijske izveštaje, koji sada moraju otkriti kada AI učestvuje u njihovom kreiranju.

„AI najbolje funkcioniše u senci,“ kaže Metju Gvarilja iz Electronic Frontier Foundation. „Ali građani imaju pravo da znaju kada tehnologija utiče na njihove živote. Transparentnost je prvi korak ka odgovornosti.“

San Francisko podiže lestvicu

San Francisko je otišao korak dalje, sve gradske institucije sada moraju javno objaviti kada i kako koriste AI. Građani sada mogu pratiti gde se AI koristi i u kojoj meri, stvarajući novu eru javne kontrole i odgovornosti.

Zvaničnici tvrde da ove mere ne koče tehnologiju, već je čine odgovornijom. „Cilj je koristiti prednosti AI, ali uz poštovanje prava građana da budu informisani,“ kažu iz gradske administracije.

Opasnost od previše propisa

Ipak, neki upozoravaju da obavezno označavanje AI može imati neželjene posledice. Bela kuća, tokom Trampove administracije, kritikovala je „regulatornu konfuziju po državama“ koja bi mogla usporiti inovacije.

Daniel Kastro iz Information Technology & Innovation Foundation ističe, „Zamislite majstora koji koristi AI da automatski odgovara na poruke klijenata. Ako mora da prijavi svaki AI odgovor, klijenti bi mogli da ga izbegavaju. Transparentnost je važna, ali ne sme da uguši inovacije.“

Građani biraju ljudski dodir

Za mnoge Amerikance pravo da se isključi AI je već stvarnost. Kara Kvin, učiteljica iz Bremertona, promenila je e-mail adresu kada je njen provajder počeo da koristi AI za sumiranje poruka. „Ne želim da mašina odlučuje šta ću misliti o tuđim e-mailovima,“ kaže ona.

Njena sestra, analitičarka, pokrenula je diskusione grupe o uticaju AI na svakodnevni život. „Pravo pitanje je, kako da se isključimo kada želimo, ili barem da se naš pristanak poštuje,“ objašnjava. Kako AI postaje sve prisutnija, pitanje transparentnosti prerasta u duboko etičku raspravu o pravu građana da biraju ljudsku interakciju umesto automatizovane.