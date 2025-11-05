Slušaj vest

Vlasnici stanova u svetu, pa sad i u Srbiji, sve češće koriste veštačku inteligenciju da digitalno transformišu zapuštene stanove u svetle i moderne prostore. Oglasi nekretnina sada sadrže slike na kojima su zidovi ofarbani, sunčeva svetlost magično osvetljava mračne prostorije, a nameštaj se pojavljuje niotkuda, što stvara oštar kontrast sa stvarnim stanjem nekretnine.

Ovaj porast AI-izmenjenih oglasa nije suptilan. Na popularnim platformama za iznajmljivanje i prodaju stanova čak su i fasade izgladjene i ispolirane do gotovo komičnog nivoa, skrivajući godine habanja. Tehnologija omogućava vlasnicima da prodaju iluziju, čineći nekretnine mnogo privlačnijim nego što zapravo jesu.

Foto: Shutterstock

Od statičnih slika do video klipova generisanih AI-jem

Neke firme idu korak dalje i prave video klipove nekretnina od statičnih fotografija. Jedna domaća kompanija, koju vodi bivši menadžer u tehnološkoj industriji, proizvodi kratke video snimke koji daju zakupcima ili kupcima osećaj prostora koji možda ni ne postoji u stvarnosti.

Ova inovacija ima za cilj da oglase učini zanimljivijim, ali takođe postavlja pitanja o istinitosti prikaza. Iako video materijali mogu uštedeti vreme i novac vlasnicima, postoji rizik da prikazuju obmanjujući prikaz stanja nekretnine.

Foto: Shutterstock

Brzo usvajanje AI-ja u nekretninama

Stručnjaci u Srbiji primećuju brzo usvajanje AI tehnologija među agentima za nekretnine. Direktor jedne nacionalne asocijacije za nekretnine ističe da većina učesnika na nedavnim konferencijama koristi AI u nekoj formi za poboljšanje oglasa.

Stručnjaci dodaju da je interesovanje za AI počelo da raste pre nekoliko godina, a danas mnogi vlasnici stanova žele odmah da primene tehnologiju i unaprede svoje oglase. Ovaj trend odražava i praktičnost, ali i uštedu troškova.

Foto: Shutterstock

Ušteda troškova pokreće trend

Za vlasnike stanova, AI predstavlja jednostavan način da smanje troškove. Kreiranje AI-izmenjenih slika ili video klipova može uštedeti stotine, pa čak i hiljade evra u poređenju sa angažovanjem fotografa ili usluga virtuelnog uređenja prostora. Jedan stručnjak iz oblasti nekretnina objašnjava da se profesionalne slike mogu dobiti u samo nekoliko sekundi pomoću AI-ja, umesto da se plaća višednevna usluga.

Ova finansijska motivacija je glavni pokretač trenda, posebno za nekretnine koje bi inače imale problema da privuku pažnju. AI alati omogućavaju vlasnicima da prikažu svoje nekretnine u najboljem svetlu, često bez ličnog prisustva u prostoru.

1/4 Vidi galeriju Veštačka inteligencija "renovira" stanove u Srbiji koji ne postoje! Foto: Shutterstock

Rizici za zakupce i kupce

Stručnjaci upozoravaju da, iako je potpuna fabrikacija slika retka, suptilne manipulacije poput osvetljavanja fotografija, uklanjanja dalekovoda ili dodavanja zelenila mogu zavarati potencijalne zakupce i kupce. Generalni menadžer jedne domaće firme za rešenja u nekretninama naglašava da kupci treba da se fokusiraju na “podatke iz stvarnosti” koji su verifikovani kroz javne registre ili ličnu inspekciju, umesto da se oslanjaju samo na digitalne slike.

Posledice oslanjanja na AI-generisane vizuale mogu varirati od gubljenja vremena do pravnih sporova. Univerzitetski stručnjak objašnjava da bi ugovori sklopljeni pod zavaravajućim utiscima mogli biti osporeni. Zagovornici etičkog oglašavanja u nekretninama tvrde da platforme treba da regulišu upotrebu AI-ja kako bi sprečile manipulaciju, a ne da teret razlučivanja stvarnog od lažnog prebacuju na zakupce.