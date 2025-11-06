Slušaj vest

Prošle nedelje, Character.AI je objavio da korisnici mlađi od 18 godina više neće moći da učestvuju u svojim karakterističnim, dugim i nestrukturisanim razgovorima sa AI likovima. Ova promena dolazi u trenutku kada platforma sve više dolazi pod lupom javnosti, uključujući i nekoliko tužbi koje tvrde da su interakcije sa chat botovima izazvale stvarnu emocionalnu i fizičku štetu kod mladih korisnika.

Ova politika je odmah izazvala jake reakcije među korisnicima platforme. Neki tinejdžeri su izrazili šok i frustraciju, dok su odrasli korisnici imali pomešane osećaje, dovodeći u pitanje kako i kada će nove restrikcije biti primenjene i koliko će biti efikasne.

Foto: Shutterstock

Šta nova pravila znače za tinejdžere

Character.AI je pojasnio da korisnici mlađi od 18 godina neće izgubiti sav pristup platformi, već da će im biti omogućen ograničeni „under-18 experience“ režim, iako detalji o njemu još uvek nisu precizirani.

Za sprovođenje zabrane, platforma planira da koristi kombinaciju sopstvenih alata za verifikaciju starosti i trećih strana za potvrdu identiteta. Do 25. novembra, korisnici koji budu identifikovani kao mlađi od 18 godina neće moći da učestvuju u nestrukturisanim razgovorima, što predstavlja veliku promenu u načinu rada platforme.

Mobilni telefon, tinejdžerka Foto: Shutterstock

Reakcije zajednice: šok, ljutnja i konfuzija

Vesti su izazvale pravu buru na aktivnom subreddit-u platforme, gde su korisnici pisali komentare poput „završeno je“ i „ovo je ludo“. Mnogi tinejdžeri su izrazili kombinaciju tuge, frustracije i neverice, a neki su čak krivili vršnjake ili roditelje za ovu promenu.

Drugi su istakli koliko se u svakodnevnom životu oslanjaju na platformu za emocionalnu podršku. Tinejdžeri su opisali koliko im je Character.AI postao deo rutine, neki su priznali zavisnost i oslanjanje na platformu kako bi se nosili sa mentalnim problemima.

Foto: Shutterstock

Brige oko verifikacije starosti i privatnosti

Oslanjanje Character.AI-a na automatske alate i treće strane koje zahtevaju slanje lične karte izazvalo je ozbiljne brige oko privatnosti. Mnogi korisnici su izrazili nepoverenje prema deljenju osetljivih informacija, pozivajući se na nedavne procurele podatke na drugim platformama.

Odrasli korisnici su takođe izrazili skepticizam oko same primene sistema, pitajući se da li kompanija može tačno identifikovati mlađe korisnike bez ugrožavanja privatnosti. Ove brige naglašavaju sukob između bezbednosti i poverenja korisnika.

Foto: Shutterstock

Pomešane reakcije samih tinejdžera

Zanimljivo je da neki tinejdžeri podržavaju odluku, priznajući zavisnost od platforme i njen potencijalno negativan uticaj na mentalno zdravlje. Oni smatraju da ograničavanje pristupa može biti neophodno da bi se zaštitili najranjiviji korisnici.

S druge strane, neki tinejdžeri priznaju da im je teško da prihvate gubitak pristupa, navodeći da se oslanjaju na platformu zbog druženja ili emocionalne podrške. Ova podela pokazuje koliko kompleksnu ulogu AI saputnici imaju u životima mladih korisnika.