Posebno popularan na platformi X, trend prikazuje impresivne slike „pre i posle“ koje izgledaju gotovo kao profesionalno retuširane.

Ljudi mogu lako da udahnu novi život starim fotografijama. Slike koje su bile izbledele, pkselizovane ili mutne sada se mogu transformisati u oštre, visoko kvalitetne portrete, uz zadržavanje originalnog izgleda i emocija. AI alati poboljšavaju boje, teksturu, osvetljenje i detalje, pretvarajući stare digitalne ili skenirane fotografije u verzije koje podsećaju na moderne DSLR snimke. Mnogi korisnici kažu da rezultati izgledaju „kao da je fotografija napravljena juče“.

Foto: Shutterstock

Kako restaurirati stare slike pomoću Gemini ili ChatGPT

Korisnici jednostavno učitaju stare fotografije u ChatGPT ili Google Gemini, a zatim koriste odgovarajući prompt koji restaurira slike. AI stručnjak i korisnik X-a, @ShreyaYadav_, podelila je uputstvo kako dobiti profesionalne rezultate:

Primer prompta (na engleskom):

"Edit this photo into a professional portrait of very high quality and colour, comparable to the results of Canon EOS R5. Create like a recent photo, with great clarity and no noise. Produce razor-sharp photos. Full HD 32k.“

Ovaj detaljan prompt sada se široko deli i omogućava korisnicima da postignu restoraciju fotografija na nivou studija korišćenjem AI modela.