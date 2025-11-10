Zamolila je AI da joj "osveži" staru fotografiju: Rezultat je za nevericu (FOTO)
Posebno popularan na platformi X, trend prikazuje impresivne slike „pre i posle“ koje izgledaju gotovo kao profesionalno retuširane.
Ljudi mogu lako da udahnu novi život starim fotografijama. Slike koje su bile izbledele, pkselizovane ili mutne sada se mogu transformisati u oštre, visoko kvalitetne portrete, uz zadržavanje originalnog izgleda i emocija. AI alati poboljšavaju boje, teksturu, osvetljenje i detalje, pretvarajući stare digitalne ili skenirane fotografije u verzije koje podsećaju na moderne DSLR snimke. Mnogi korisnici kažu da rezultati izgledaju „kao da je fotografija napravljena juče“.
Kako restaurirati stare slike pomoću Gemini ili ChatGPT
Korisnici jednostavno učitaju stare fotografije u ChatGPT ili Google Gemini, a zatim koriste odgovarajući prompt koji restaurira slike. AI stručnjak i korisnik X-a, @ShreyaYadav_, podelila je uputstvo kako dobiti profesionalne rezultate:
Primer prompta (na engleskom):
"Edit this photo into a professional portrait of very high quality and colour, comparable to the results of Canon EOS R5. Create like a recent photo, with great clarity and no noise. Produce razor-sharp photos. Full HD 32k.“
Ovaj detaljan prompt sada se široko deli i omogućava korisnicima da postignu restoraciju fotografija na nivou studija korišćenjem AI modela.
Mnogi korisnici kreiraju sopstvene promptove kako bi poboljšali rezultate. Jedan od autora naveo je da je kombinacija ChatGPT-a i Gemini donela značajno bolje i jasnije rezultate.