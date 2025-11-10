Slušaj vest

Perplexity je partnerstvo sklopio sa Airtelom, dok je Google udružio snage sa Reliance Jio, najvećim indijskim telekomom, nudeći AI alate uz mesečne podatkovne pakete. Stručnjaci ističu da ove promocije nisu samo velikodušnost, već strateški potez globalnih tehnoloških kompanija da što više Indijaca koristi njihove alate i generiše podatke za unapređenje AI sistema.

Indija, sa više od 900 miliona internet korisnika, uglavnom mladih, i nekim od najjeftinijih paketa mobilnih podataka u svetu, predstavlja idealno tržište za masovno uvođenje generativne veštačke inteligencije, prenosi BBC. Spajanje AI alata sa data paketima omogućava kompanijama prikupljanje ogromnih količina primera korišćenja, što pomaže treniranju njihovih modela.

Foto: Shutterstock

Ipak, ove besplatne ponude otvaraju pitanja privatnosti podataka. Stručnjaci upozoravaju da, iako korisnici često pristaju na razmenu podataka za besplatne usluge, država će morati da reguliše zaštitu privatnosti.

Zakonska manjkavost

Trenutno u Indiji ne postoji poseban zakon o veštačkoj inteligenciji, iako se očekuje stupanje na snagu Digital Personal Data Protection Act (DPDP), koji će pružiti šira pravila o zaštiti digitalnih podataka.