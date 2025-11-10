Slušaj vest

Bilo je neizbežno: Frankenštajnovo čudovište se vratilo da uništi svog tvorca. Džofri Hinton, “kum veštačke inteligencije”, upozorio je da budućnost veštačke inteligencije podrazumeva masovno gubljenje poslova. U nedavnom intervjuu za Bloomberg, rekao je da komercijalni uspeh AI industrije zavisi od zamene ljudskog rada, a ne od njegovog unapređenja.

Hinton je istakao da, uprkos ogromnim ulaganjima u AI infrastrukturu, povraćaj ulaganja za sada ostaje nejasan. Objašnjava da je razlog jednostavan: ako poslujete da biste zarađivali, jedan od najvećih troškova je ljudski rad. Uklonite taj trošak i poslovni model postaje mnogo privlačniji.

“Da biste zarađivali, morate da zamenite ljudski rad.”

“Mislim da velike kompanije računaju na masovnu zamenu poslova AI tehnologijom, jer tu leži veliki profit,” upozorio je.

Foto: Shutterstock

Važno upozorenje

Kada su ga pitali da li ova ogromna ulaganja mogu uspeti bez uništavanja tržišta rada, Hinton je poslao jasnu poruku: “Verujem da ne mogu”, priznao je. “Verujem da da biste zarađivali, moraćete da zamenite ljudski rad.”

Ono što čini ovu izjavu uznemirujućom je Hintonova implikacija: milijarde ljudi bi mogle izgubiti posao i sredstva za život da bi AI boom zaista bio uspešan. Ovo postavlja duboka pitanja o pravednosti, smislu rada, društvenoj stabilnosti i tome da li smo moralno spremni za napredak koji ostvaruje profit na račun ljudskih života.

Naravno, situacija ne mora da se odvija ovako. Hinton sam priznaje da AI može doneti ogromne koristi u mnogim sektorima:

“Nije kao nuklearno oružje, koje je samo za loše stvari,” rekao je, pokušavajući da opravda zašto gubitak jedne noge nije strašan - jer biste mogli izgubiti dve.