Kina je zvanično predstavila svoj bespilotni borbeni avion (UCAV) GJ-11 pod upečatljivim imenom „Misteriozni zmaj“, takođe prevedeno kao „Fantastični zmaj“. Ovaj naziv zamenjuje raniji „Oštar mač“, koji se odnosio na prototipove i predprodukcijske modele. Objavljena zvanična snimka prikazuje dron kako leti u formaciji sa borbenim avionima J-20 i J-16D, pružajući prvi pravi uvid u ovaj avion u akciji.

Pojava GJ-11 označava značajan napredak u kineskoj težnji da spoji stealth tehnologiju sa autonomnim sistemima. Stručnjaci ističu da ovaj dron nije običan UAV, dizajniran je da integriše veštačku inteligenciju za navigaciju, prepoznavanje ciljeva i koordinaciju sa pilotiranim avionima, nagoveštavajući budućnost u kojoj dronovi deluju gotovo samostalno u složenim borbenim scenarijima.

Impresivna izdržljivost stealth drona

Razvoj GJ-11 traje više od decenije i očekuje se da obavlja širok spektar zadataka. Njegov dizajn omogućava izvođenje udara duboko u neprijateljsku teritoriju, dok istovremeno služi za izviđanje i prikupljanje obaveštajnih podataka (ISR). Analitičari smatraju da bi mogao učestvovati i u vazdušnim borbama i elektronskom ratovanju, koristeći sisteme podržane AI koji u realnom vremenu optimizuju putanje leta i procenu pretnji.

Ono što GJ-11 izdvaja je njegova izdržljivost. Za razliku od klasičnih borbenih aviona, ovaj stealth dron može ostati u vazduhu duži vremenski period, noseći značajan teret i radeći poluautonomno. Integracija veštačke inteligencije omogućava mu da se dinamički prilagođava promenljivim zadacima, što predstavlja pravu revoluciju u modernom vazdušnom ratovanju.

Koordinacija uz pomoć AI

Nedavno objavljena video-snimka PLAAF-a pokazuje GJ-11 kako leti u formaciji sa stealth avionom J-20 i elektronskim napadačkim avionom J-16D. U jednom upečatljivom trenutku J-20 ispaljuje raketu PL-15 iz unutrašnjeg odeljka za naoružanje, ilustrujući kako dronovi i piloti mogu koordinisati borbene akcije. Veruje se da AI igra ključnu ulogu u ovoj koordinaciji, omogućavajući dronu da odmah odgovori na komande ili samostalno izvršava unapred programirane manevre.

Dvosedi J-20 i J-16 smatraju se potencijalnim „kontrolorima dronova u vazduhu“, ali veštačka inteligencija može smanjiti potrebu za stalnim nadzorom čoveka. Potencijal za taktiku jata, automatsko prioritetno targetiranje i razmenu podataka u realnom vremenu predstavlja radikalnu promenu u strategiji vazdušnog ratovanja, postavljajući GJ-11 kao pojačivač snage i taktički disruptor.

Strategijsko raspoređivanje u osetljivim regionima

Nedavna satelitska snimanja pokazala su dronove GJ-11 na vazduhoplovnoj bazi Shigatse u Tibetu, u blizini južno-zapadne granice Kine sa Indijom. Njihovo prisustvo sugeriše na operativno testiranje, ističući interes PLA za primenu ovih dronova u strateški važnim oblastima. AI omogućava dronu da efikasno funkcioniše u zahtevnom terenu i u kontestiranom vazdušnom prostoru, unapređujući sposobnosti Kine za brzo reagovanje i izviđanje.

Prethodna zapažanja na test bazama u Xinjiangu i pomorskim objektima ukazuju na šire ambicije Kine da razvije dronove sposobne za operacije sa nosača aviona. Veštačka inteligencija će verovatno upravljati poletanjem, sletanjem i navigacijom sa pokretnih platformi, omogućavajući PLA projekciju sile daleko izvan tradicionalnih vazdušnih baza.

Kineska flotila stealth dronova pokretana AI

GJ-11 je samo deo sve veće kineske flote stealth dronova sa krilima u obliku letača. Još jedan primer, CH-7, nedavno je primećen u letu sa dodatnim vertikalnim stabilizatorima, što ukazuje na nastavak testiranja i proširenje operativnog opsega. Ovi dronovi koriste AI za izviđanje, borbene misije i autonomnu koordinaciju, odražavajući velike kineske investicije u inteligentne bespilotne sisteme.

Ovi razvojni trendovi pokazuju da Kina ozbiljno ulaže u primenu AI u dronovima, kako za kopnene, tako i za pomorske operacije. GJ-11 je na putu da postane stub budućih operacija PLAAF-a, dok sve veći broj stealth UCAV-ova pokazuje da autonomno vazdušno ratovanje više nije teorija, već realnost koja se oblikuje na nebu iznad Kine.