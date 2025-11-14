Slušaj vest

OpenAI, predvođen Semom Altmanom, predstavio je nadograđenu verziju ChatGPT-a sa novim modelima GPT-5.1. Ove nadogradnje omogućavaju korisnicima da prilagode ton i stil razgovora, čineći interakciju sa chatbotom prirodnijom i personalizovanijom.

Dve nove verzije, GPT-5.1 Instant i GPT-5.1 Thinking, imaju za cilj da unaprede iskustvo korisnika, kako u svakodnevnim razgovorima, tako i u složenijim zadacima. Prema kompaniji, modeli su sada “ne samo pametniji, već i zabavniji za razgovor”.

Foto: Shutterstock

Šta donosi GPT‑5.1 Instant?

GPT-5.1 Instant je opisan kao topliji i razgovorniji model. Prema OpenAI-u, tokom ranog testiranja često iznenađuje korisnike svojim duhovitim, ali i korisnim odgovorima.

Instant verzija je optimizovana da brzo i jasno odgovara na instrukcije, čime poboljšava tok razgovora. Model je sposoban da prepoznaje kada je potrebno “razmisliti pre nego odgovori”, što ga čini preciznijim bez gubitka brzine.

Foto: Shutterstock

Šta je novo kod GPT‑5.1 Thinking?

GPT-5.1 Thinking je namenjen složenijim zadacima i dubokom rezonovanju. Model automatski prilagođava vreme razmišljanja, trošeći više resursa na kompleksna pitanja, dok i dalje brzo odgovara na jednostavne upite.

Ova verzija pruža jasnije i razumljivije odgovore, sa manje stručnog žargona, što je posebno korisno u profesionalnim zadacima ili objašnjenju tehničkih koncepata. Model takođe bolje upravlja vremenom razmišljanja za složene zadatke.

Foto: Shutterstock

Kada modeli postaju dostupni?

GPT‑5.1 Instant i Thinking počinju da se distribuiraju 13. novembra, prvo za plaćene korisnike (Pro, Plus, Go, Business). Besplatni i odjavljeni korisnici dobiće pristup u narednim danima, dok Enterprise i Edu plan korisnici dobijaju sedmodnevni rani pristup.

OpenAI je naglasio da će dostupnost biti postepena i da će uskoro i GPT-5 Pro biti nadograđen na verziju GPT-5.1 Pro. Rani pristup omogućava određenim korisnicima da isprobaju nove funkcije pre široke distribucije.

ChatGPT Foto: Shutterstock

Opcije za prilagođavanje tona i stila

Osim unapređenih modela, ChatGPT sada omogućava korisnicima da biraju između osam stilova komunikacije, uključujući Friendly, Efficient, Professional, Candid, Quirky, Cynical i Nerdy.

OpenAI takođe eksperimentira sa finim podešavanjima, koja omogućavaju kontrolu nad toplinom, sažetošću i čitljivošću odgovora, pa čak i upotrebom emotikona. Ove dodatne opcije biće dostupne eksperimentalno određenoj grupi korisnika u narednih nekoliko dana.