Sem Altman otkrio novu ChatGPT funkciju: Sada razmišlja i govori kao vi!
OpenAI, predvođen Semom Altmanom, predstavio je nadograđenu verziju ChatGPT-a sa novim modelima GPT-5.1. Ove nadogradnje omogućavaju korisnicima da prilagode ton i stil razgovora, čineći interakciju sa chatbotom prirodnijom i personalizovanijom.
Dve nove verzije, GPT-5.1 Instant i GPT-5.1 Thinking, imaju za cilj da unaprede iskustvo korisnika, kako u svakodnevnim razgovorima, tako i u složenijim zadacima. Prema kompaniji, modeli su sada “ne samo pametniji, već i zabavniji za razgovor”.
Šta donosi GPT‑5.1 Instant?
GPT-5.1 Instant je opisan kao topliji i razgovorniji model. Prema OpenAI-u, tokom ranog testiranja često iznenađuje korisnike svojim duhovitim, ali i korisnim odgovorima.
Instant verzija je optimizovana da brzo i jasno odgovara na instrukcije, čime poboljšava tok razgovora. Model je sposoban da prepoznaje kada je potrebno “razmisliti pre nego odgovori”, što ga čini preciznijim bez gubitka brzine.
Šta je novo kod GPT‑5.1 Thinking?
GPT-5.1 Thinking je namenjen složenijim zadacima i dubokom rezonovanju. Model automatski prilagođava vreme razmišljanja, trošeći više resursa na kompleksna pitanja, dok i dalje brzo odgovara na jednostavne upite.
Ova verzija pruža jasnije i razumljivije odgovore, sa manje stručnog žargona, što je posebno korisno u profesionalnim zadacima ili objašnjenju tehničkih koncepata. Model takođe bolje upravlja vremenom razmišljanja za složene zadatke.
Kada modeli postaju dostupni?
GPT‑5.1 Instant i Thinking počinju da se distribuiraju 13. novembra, prvo za plaćene korisnike (Pro, Plus, Go, Business). Besplatni i odjavljeni korisnici dobiće pristup u narednim danima, dok Enterprise i Edu plan korisnici dobijaju sedmodnevni rani pristup.
OpenAI je naglasio da će dostupnost biti postepena i da će uskoro i GPT-5 Pro biti nadograđen na verziju GPT-5.1 Pro. Rani pristup omogućava određenim korisnicima da isprobaju nove funkcije pre široke distribucije.
Opcije za prilagođavanje tona i stila
Osim unapređenih modela, ChatGPT sada omogućava korisnicima da biraju između osam stilova komunikacije, uključujući Friendly, Efficient, Professional, Candid, Quirky, Cynical i Nerdy.
OpenAI takođe eksperimentira sa finim podešavanjima, koja omogućavaju kontrolu nad toplinom, sažetošću i čitljivošću odgovora, pa čak i upotrebom emotikona. Ove dodatne opcije biće dostupne eksperimentalno određenoj grupi korisnika u narednih nekoliko dana.
