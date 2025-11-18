Slušaj vest

Mapa najpreuzimanijih aplikacija u Evropi za proteklu godinu otkrila je neočekivanog pobednika u Srbiji. Dok ostatak kontinenta grabi ka veštačkoj inteligenciji i šoping platformama, domaći korisnici najčešće instaliraju All Recovery, alat za vraćanje obrisanih fotografija, snimaka i dokumenata.

Ovaj izbor u potpunosti odudara od evropskih trendova, gde dominiraju ChatGPT, Temu i TikTok. Na prvi pogled deluje kao manja statistička zanimljivost, ali zapravo otkriva mnogo o razlikama u digitalnim navikama među zemljama.

Foto: Printscreen TikTok

Evropa u znaku AI alata i jeftine online kupovine

U većini evropskih država aplikacije poput Temu, TikTok i ChatGPT prednjače u preuzimanjima. Temu je zauzeo prvo mesto globalno, dok ChatGPT beleži ubrzani rast i ulazi u sam vrh evropskih rang lista.

Kada se pogleda evropska mapa, dominacija ovih aplikacija izgleda gotovo ujednačeno. Većina zemalja prati kombinaciju zabave, naprednih tehnologija i štedljive kupovine.

Foto: Shutterstock

Bugarska kao internet atrakcija sa Tetrisom

Jedini izuzetak u Evropi, pored Srbije, dolazi iz Bugarske. Tamo je najpreuzimanija aplikacija i dalje Tetris, što je izazvalo talas komentara na društvenim mrežama.

Iako Tetris nije novost niti globalni hit u savremenom smislu, njegova dominacija u Bugarskoj skrenula je pažnju na to koliko se digitalne navike mogu razlikovati bez očigledne veze sa ostatkom kontinenta.

Foto: Shutterstock

Zašto Srbija bira All Recovery

Domaći korisnici, prema statistici, najčešće preuzimaju aplikacije koje služe za spašavanje obrisanih fajlova. All Recovery završio je na prvom mestu jer je korisnicima važno da povrate fotografije, video-snimke i dokumente, bilo posle slučajnog brisanja ili greške.

Ovaj trend otkriva navike koje se razlikuju od onog što vidimo u Evropi. Dok se druge države okreću inovacijama i kupovini, srpski korisnici pokazuju da najpre žele da zaštite sopstveni digitalni sadržaj.

Foto: Shutterstock

Evropa ide jednim smerom, a Srbija drugim

Mapa preuzimanja aplikacija pokazuje jasan obrazac. Evropa je okrenuta ka veštačkoj inteligenciji i platformama za kupovinu, što oblikuje svakodnevne digitalne navike miliona ljudi.

S druge strane, Srbija je jedina zemlja u regionu sa potpuno drugačijim prioritetom. Time što All Recovery drži prvo mesto, jasno se vidi koliko se domaća digitalna publika razlikuje od ostatka kontinenta i koliko joj je važno da ništa dragoceno ne nestane zauvek.