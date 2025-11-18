Slušaj vest

Džef Bezos se vraća u formalnu lidersku ulogu prvi put otkako je u julu 2021. godine odstupio sa mesta izvršnog direktora Amazona. Prema izveštaju New York Times-a, Bezos će biti ko-izvršni direktor nove AI startap kompanije pod nazivom Project Prometheus, preuzimajući aktivnu operativnu ulogu umesto da bude samo savetnik.

Ovaj potez ukazuje na Bezosovo obnovljeno fokusiranje na napredne tehnologije, pored njegove kontinuirane uključenosti u Blue Origin, gde nosi titulu osnivača. Project Prometheus se pokreće sa 6,2 milijarde dolara finansiranja, od čega značajan deo dolazi direktno od Bezosa, što predstavlja jednu od njegovih najvećih ličnih investicija nakon Amazona.

Foto: Shutterstock

Project Prometheus: Nova granica u AI

Project Prometheus se pozicionira kao AI startap fokusiran na rešavanje složenih fizičkih zadataka, a ne samo digitalnih. Njihovi rani ciljevi uključuju robotiku, razvoj lekova i naučna istraživanja, što ga razlikuje od AI projekata koji se primarno fokusiraju na jezik ili obradu podataka.

Kompanija je agresivno zapošljavala talentovane stručnjake, angažujući skoro 100 zaposlenih iz vodećih AI firmi kao što su OpenAI, DeepMind i Meta. Ova rana akvizicija talenata odražava ambiciju startapa da pomeri granice konvencionalnih AI modela i istraži primenu u fizičkom svetu.

AI, Chat GPT aplikacija Foto: Shutterstock

Dvojac lidera sa dubokim iskustvom

Pored Bezosa, Project Prometheus vodi Vik Bajadž, koji ima bogato iskustvo u AI i biotehnologiji. Bajadž je ranije bio suosnivač Google-ove divizije za životne nauke i Verily, biotehnološkog poduhvata Alphabet-a, a takođe je pokrenuo Foresite Labs, AI-fokusirani ogranak Foresite Capital-a.

Kombinacija Bezosove vizije i Bajadževe tehničke i preduzetničke ekspertize postavlja startap u poziciju da poveže visoko strateško razmišljanje sa dubokim naučnim znanjem. Zajedno imaju cilj da redefinišu način na koji AI može da komunicira sa fizičkim svetom, a ne samo sa podacima.

Foto: Shutterstock

Van četbota: AI koji uči iz stvarnog sveta

Za razliku od velikih jezičkih modela koji funkcionišu prvenstveno prepoznavanjem obrazaca u ogromnim skupovima digitalnog teksta, Project Prometheus ima cilj da trenira AI modele na osnovu stvarnih iskustava. Roboti u sistemu će sprovoditi naučne eksperimente u velikoj skali, posmatrajući rezultate kako bi učili iz uspeha i neuspeha, približavajući se ljudskom eksperimentalnom učenju.

Ovaj pristup se uveliko razlikuje od konvencionalnih AI metoda, koje se oslanjaju uglavnom na prepoznavanje obrazaca, a ne na direktnu interakciju sa fizičkim svetom. Bezosova prethodna investicija u Physical Intelligence, startap fokusiran na robotiku, pokazuje njegov kontinuirani interes za AI sisteme koji uče iz stvarnih, opipljivih procesa.

Foto: Shutterstock

Bezosova dugogodišnja vizija AI

Džef Bezos je dugo vremena iskazivao optimizam prema transformativnom potencijalu AI, upoređujući ga sa fundamentalnim tehnologijama kao što su električna energija i računarska obrada podataka. U intervjuu za New York Times 2024. godine, naveo je da AI deluje kao „horizontalni sloj koji omogućava sve“, sposoban da unapredi gotovo svaku industriju i primenu.

Iako Bezos nije javno komentarisao Project Prometheus, njegova prethodna izjava ukazuje na doslednu viziju: AI će uticati na sve aspekte ljudske aktivnosti, poboljšavajući efikasnost, otkrića i inovacije. Pokretanje Project Prometheus-a pokazuje njegovu posvećenost pretvaranju te vizije u stvarnost.

