Sve više ljudi otkriva da interakcije njihovih partnera sa AI četbotovima imaju stvarne posledice. Ono što je nekada delovalo kao zanimljive aplikacije sada utiče na emotivnu dinamiku, svakodnevnu komunikaciju i poverenje među supružnicima. Kako ovi sistemi postaju sve sličniji ljudima u tonu i ponašanju, granica između digitalnog razgovora i emocionalne bliskosti postaje nejasna.

Ova promena gura veštačku inteligenciju duboko u privatne sfere života. Izveštaji sve češće navode da ljudi doživljavaju AI kao poverljivog sagovornika ili čak zamenu za partnera. Kako navodi Wired, ovaj fenomen se sada pojavljuje i u realnim zahtevima za razvod.

Da li je moguće „prevariti“ sa AI partnerom?

Advokati se danas suočavaju sa pitanjem koje bi pre samo nekoliko godina zvučalo neverovatno, da li je emotivna ili intimna interakcija sa AI četbotom oblik prevare? Advokatica za razvode Rebeka Palmer rekla je za Wired da se pravni sistem muči da odredi granice u ovim novim situacijama. Neki klijenti doživljavaju AI vezu svog partnera kao stvarnu izdaju, jednako bolnu kao odnos sa drugom osobom.

Palmerina kancelarija već je imala više slučajeva u kojima je AI direktno doprineo raspadu braka. U jednom aktuelnom slučaju supružnik je čak delio osetljive finansijske podatke, uključujući bankovne račune i brojeve socijalnog osiguranja, sa četbotom. Sudije, koje se i inače teško nose sa slučajevima ljudske nevere, sada ulaze u potpuno nepoznat teren.

Kada AI zakomplikuje i razvod i zakon

Pravne posledice ne staju kod emocionalne izdaje. U nekoliko američkih država, uključujući Mičigen, Viskonsin i Oklahomu, preljuba je i dalje krivično delo. Wired navodi da kazne mogu uključiti do pet godina zatvora ili novčane kazne do 10.000 dolara. Iako su ti zakoni nastali mnogo pre pojave AI partnera, nova realnost dodatno zamagljuje već komplikovane definicije nevere.

Čak i slučajevi starateljstva nad decom mogu biti pogođeni. Palmer je za Wired izjavila da sudija može dovesti u pitanje roditeljski sud ako je neko duboko emotivno uključen u komunikaciju sa četbotom, posebno ako to otvara dileme o tome kako provodi vreme i kome posvećuje pažnju. Ovakve interakcije mogle bi postati novi faktor u procenama roditeljske odgovornosti.

Porast razvoda zbog emocionalnih veza sa AI

Advokatica za porodično pravo Elizabet Jang predviđa nagli rast broja razvoda povezanih sa AI partnerima, slično talasu razvoda tokom pandemije COVID-a. Ona smatra da će, kako AI postaje emotivno složeniji i saosećajniji, sve više ljudi iz nesrećnih brakova tražiti utehu u digitalnim partnerima. Za neke četbot može izgledati pažljivije i razumevajuće od stvarnog supružnika.

Postoje već i konkretni podaci. Prema Wired-u, u Velikoj Britaniji je emocionalna povezanost sa AI četbotom postala češći faktor u zahtevima za razvod, prema podacima servisa Divorce-Online. Ovaj trend pokazuje kako AI odnosi vrlo brzo prelaze iz izolovanih slučajeva u nešto što sudovi i porodice sve češće moraju da razmatraju.

Zakonodavci pokušavaju da povuku jasne granice

Kako se sve više ljudi uključuje u emotivne odnose sa AI-em, zakonodavci počinju da reaguju. U Ohaju, na primer, radi se na tome da se eksplicitno zabrane brakovi između ljudi i AI sistema, uz zakonsku potvrdu da su AI programi neosetilne entitete koji ne mogu imati status osobe. Ovaj pristup odražava sve veću potrebu da se definišu jasne granice pre nego što pravna zbrka postane još veća.

Ipak, i dalje je neizvesno koliko daleko će zakonodavstvo ići i kako će sudovi prilagoditi stare definicije novim oblicima odnosa. Pravni sistem tek počinje da se suočava sa emotivnim i etičkim dilemama koje AI unosi u ljudske veze. Kako će se ovo dalje razvijati ostaje otvoreno pitanje.

