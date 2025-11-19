Google predstavlja Gemini 3 Pro: Novi AI model menja svet veštačke inteligencije!
Samo nekoliko meseci nakon što je Gemini 2 proslavio prvu godišnjicu, Google je lansirao Gemini 3 Pro, svoj najnoviji AI model. Kompanija tvrdi da predstavlja najinteligentniji sistem do sada, sa naprednim rezonovanjem, superiornim performansama kodiranja “vibe” i unapređenim multi-modalnim sposobnostima. Model je odmah dostupan u Google ekosistemu, omogućavajući korisnicima da odmah testiraju njegove mogućnosti.
Bilo da ste povremeni korisnik ili profesionalac, Gemini 3 Pro obećava da će redefinisati očekivanja od AI interakcija. Od preciznijih odgovora u Google pretrazi do dinamičnog obavljanja zadataka u Gemini aplikaciji, ovo izdanje signalizira Googleovu stalnu težnju da AI ne bude samo pametniji, već i zaista koristan.
Gemini 3 Pro postavlja nove rekorde
Google ističe sposobnosti Gemini 3 Pro kroz značajne testove. U testu Humanity's Last Exam, jednom od najzahtevnijih za AI sisteme, Gemini 3 Pro je postigao tačnost od 37,5%, nadmašivši prethodnog lidera, Grok 4, za 12,1 procentnih poena, sve bez korišćenja pretrage interneta. Takođe, model sada vodi i na LMArena listi sa 1.501 poenom.
Ovi rezultati nisu samo brojevi na tabeli, oni pokazuju sposobnost modela da duboko rezonuje i razume složene probleme. Googleov fokus na rigorozno testiranje pokazuje da Gemini 3 Pro nije samo manja nadogradnja, već pravi iskorak u inteligenciji i pouzdanosti AI sistema.
Praktične prednosti za korisnike
Za korisnike Gemini aplikacije, Gemini 3 Pro donosi sažetije i bolje strukturirane odgovore, kao i Gemini Agent, alat koji može obavljati zadatke umesto vas. Na primer, sada može da pomogne u upravljanju vašim email inboxom, prelazeći granice davanja saveta i direktno izvršavajući zadatke. Ova funkcija se nadovezuje na Googleov Project Mariner, proširujući mogućnosti asistencije preko weba.
Korišćenje modela u aplikaciji je jednostavno: samo izaberite “Thinking” u meniju za izbor modela. Dok svi korisnici mogu isprobati Gemini 3 Pro, pretplatnici na AI Plus, Pro ili Ultra imaju veće limite korišćenja. Potpuna funkcionalnost Gemini Agenta zahteva pristup vašim Google aplikacijama, što omogućava nesmetano izvršavanje zadataka.
Pametnija pretraga uz AI Mode
Gemini 3 Pro će se takođe pojaviti u AI Mode u Google pretrazi. Prvo će biti dostupan pretplatnicima AI Pro i Ultra, a cilj modela je da poboljša tačnost i relevantnost rezultata pretrage. Google planira da uvede novi algoritam rutiranja koji određuje kada Gemini 3 Pro treba da odgovori na pitanja, osiguravajući da najzahtevniji upiti dobiju odgovore od najsposobnijeg sistema.
Ovo unapređenje ne samo da poboljšava rezultate pretrage, već omogućava i generisanje interaktivnih, multi-modalnih odgovora. Na primer, istražujući hipoteke, AI Mode može direktno u odgovoru prikazati kalkulator zajma. Izvršavanjem detaljnijih pretraga i zahvaljujući poboljšanoj inteligenciji, Gemini 3 Pro obećava da će pronaći i sadržaj koji su prethodni modeli možda propustili.
Alati za programere i kompanije
Programeri i poslovni korisnici mogu pronaći Gemini 3 Pro kroz Gemini API, AI Studio i Vertex AI. Pored njega, Google lansira Antigravity, aplikaciju za kodiranje koja može autonomno programirati, upravljati zadacima i izveštavati o napretku. Takođe, Gemini 3 Deep Think, režim optimizovan za poboljšano rezonovanje, biće prvo dostupan testerima bezbednosti pre šireg lansiranja za AI Ultra pretplatnike.
Ove funkcije pokazuju posvećenost Google-a da omogući programerima i kompanijama napredne AI alate. Pružajući pristup sofisticiranom rezonovanju, multi-modalnom razumevanju i autonomnom kodiranju, Gemini 3 Pro otvara nove mogućnosti za inovacije vođene veštačkom inteligencijom u različitim industrijama.
