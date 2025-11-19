Slušaj vest

Samo nekoliko meseci nakon što je Gemini 2 proslavio prvu godišnjicu, Google je lansirao Gemini 3 Pro, svoj najnoviji AI model. Kompanija tvrdi da predstavlja najinteligentniji sistem do sada, sa naprednim rezonovanjem, superiornim performansama kodiranja “vibe” i unapređenim multi-modalnim sposobnostima. Model je odmah dostupan u Google ekosistemu, omogućavajući korisnicima da odmah testiraju njegove mogućnosti.

Bilo da ste povremeni korisnik ili profesionalac, Gemini 3 Pro obećava da će redefinisati očekivanja od AI interakcija. Od preciznijih odgovora u Google pretrazi do dinamičnog obavljanja zadataka u Gemini aplikaciji, ovo izdanje signalizira Googleovu stalnu težnju da AI ne bude samo pametniji, već i zaista koristan.

Foto: Shutterstock

Gemini 3 Pro postavlja nove rekorde

Google ističe sposobnosti Gemini 3 Pro kroz značajne testove. U testu Humanity's Last Exam, jednom od najzahtevnijih za AI sisteme, Gemini 3 Pro je postigao tačnost od 37,5%, nadmašivši prethodnog lidera, Grok 4, za 12,1 procentnih poena, sve bez korišćenja pretrage interneta. Takođe, model sada vodi i na LMArena listi sa 1.501 poenom.

Ovi rezultati nisu samo brojevi na tabeli, oni pokazuju sposobnost modela da duboko rezonuje i razume složene probleme. Googleov fokus na rigorozno testiranje pokazuje da Gemini 3 Pro nije samo manja nadogradnja, već pravi iskorak u inteligenciji i pouzdanosti AI sistema.

Foto: Shutterstock

Praktične prednosti za korisnike

Za korisnike Gemini aplikacije, Gemini 3 Pro donosi sažetije i bolje strukturirane odgovore, kao i Gemini Agent, alat koji može obavljati zadatke umesto vas. Na primer, sada može da pomogne u upravljanju vašim email inboxom, prelazeći granice davanja saveta i direktno izvršavajući zadatke. Ova funkcija se nadovezuje na Googleov Project Mariner, proširujući mogućnosti asistencije preko weba.

Korišćenje modela u aplikaciji je jednostavno: samo izaberite “Thinking” u meniju za izbor modela. Dok svi korisnici mogu isprobati Gemini 3 Pro, pretplatnici na AI Plus, Pro ili Ultra imaju veće limite korišćenja. Potpuna funkcionalnost Gemini Agenta zahteva pristup vašim Google aplikacijama, što omogućava nesmetano izvršavanje zadataka.

Foto: Google

Pametnija pretraga uz AI Mode

Gemini 3 Pro će se takođe pojaviti u AI Mode u Google pretrazi. Prvo će biti dostupan pretplatnicima AI Pro i Ultra, a cilj modela je da poboljša tačnost i relevantnost rezultata pretrage. Google planira da uvede novi algoritam rutiranja koji određuje kada Gemini 3 Pro treba da odgovori na pitanja, osiguravajući da najzahtevniji upiti dobiju odgovore od najsposobnijeg sistema.

Ovo unapređenje ne samo da poboljšava rezultate pretrage, već omogućava i generisanje interaktivnih, multi-modalnih odgovora. Na primer, istražujući hipoteke, AI Mode može direktno u odgovoru prikazati kalkulator zajma. Izvršavanjem detaljnijih pretraga i zahvaljujući poboljšanoj inteligenciji, Gemini 3 Pro obećava da će pronaći i sadržaj koji su prethodni modeli možda propustili.

Foto: Shutterstock

Alati za programere i kompanije

Programeri i poslovni korisnici mogu pronaći Gemini 3 Pro kroz Gemini API, AI Studio i Vertex AI. Pored njega, Google lansira Antigravity, aplikaciju za kodiranje koja može autonomno programirati, upravljati zadacima i izveštavati o napretku. Takođe, Gemini 3 Deep Think, režim optimizovan za poboljšano rezonovanje, biće prvo dostupan testerima bezbednosti pre šireg lansiranja za AI Ultra pretplatnike.

Ove funkcije pokazuju posvećenost Google-a da omogući programerima i kompanijama napredne AI alate. Pružajući pristup sofisticiranom rezonovanju, multi-modalnom razumevanju i autonomnom kodiranju, Gemini 3 Pro otvara nove mogućnosti za inovacije vođene veštačkom inteligencijom u različitim industrijama.

