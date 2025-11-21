Slušaj vest

Google predstavlja Nano Banana Pro, najnoviji alat za generisanje slika koji donosi čaroliju veštačke inteligencije direktno u vaše ruke. Sa moćnim Gemini 3 Pro sistemom, ovaj alat pretvara vaše ideje u visokokvalitetne vizuale, a možete i da uređujete postojeće slike sa preciznošću kakvu nikada ranije niste videli. Brži, pametniji i kreativniji od svog prethodnika, Nano Banana Pro pomera granice digitalnog dizajna.

Bez obzira da li ste dizajner, marketinški stručnjak, student ili hobi kreator, Nano Banana Pro vam omogućava da brzo i lako pretvorite ideje u profesionalne vizuale. Njegovi napredni algoritmi garantuju detaljne i kontekstualno precizne slike, čineći ga nezamenljivim saveznikom u svetu digitalnog stvaralaštva.

Gemini 3 Pro - moć iza magije

Nano Banana Pro pokreće Gemini 3 Pro, Google-ov najnapredniji AI sistem do sada. Razume čak i najkompleksnije upite, omogućavajući vam da precizno oblikujete svoju viziju i odmah dobijete neverovatno realistične slike. A zahvaljujući integraciji sa Google pretragom u realnom vremenu, vaši vizuali mogu biti i informativni, ažurni i potpuno relevantni.

Zamislite da danas kreirate vizual koji prikazuje aktuelne vremenske prilike ili najnovije sportske rezultate, sve to Nano Banana Pro čini jednostavno i intuitivno. Svaka slika koju napravite ne samo da izgleda savršeno, već i ima smisao.

Kreativnost bez granica

Nano Banana Pro je alat koji daje potpunu kontrolu nad svakim detaljem. Dodajte tekst direktno u slike, bilo da je u pitanju kratak natpis, duži pasus ili višejezični sadržaj, i zadržite savršenu čitljivost. Kreirajte postere, infografike, sadržaj za društvene mreže ili edukativne materijale bez ikakvih dizajnerskih veština.

Ali tu se ne zaustavlja: menjajte uglove kamere, osvetljenje, pozadinu, fokusirajte se na određene objekte ili uređujte pojedinačne elemente bez potrebe da menjate celu sliku. Sve to u zapanjujućem 4K kvalitetu, spremno za profesionalnu upotrebu.

Vizuelna konzistentnost i moć multi-slike

Radite na serijama slika ili animacijama? Nano Banana Pro čuva potpunu konzistentnost vizuala. Kombinujte do četrnaest slika i zadržite izgled do pet ljudi identičnim kroz sve slike, što je savršeno za prezentacije, prototipe ili vizuelne priče koje očaravaju publiku.

Pretvarajte skice u realistične slike ili stvarajte tematske serije vizuala bez napornog ručnog prilagođavanja. Nano Banana Pro čini vaš rad profesionalnim i skladnim u svakom detalju.

Dostupnost, pretplate i autentičnost

Nano Banana Pro je dostupan svima: besplatni korisnici mogu isprobati osnovne funkcije, dok pretplatnici Google AI Plus, Pro i Ultra otključavaju puni potencijal alata. Integracija sa Gemini aplikacijom, Google pretragom (AI režim), NotebookLM, Google Slides, Google Ads, pa čak i Flow video alatima, čini Nano Banana Pro centralnim delom Google-ovog AI ekosistema.

Kako bi osigurao autentičnost, Google u svaku AI-generisanu sliku ugrađuje SynthID digitalni znak. Besplatni i Pro korisnici vide mali Gemini sparkle vodeni žig, dok Ultra korisnici i programeri dobijaju potpuno čiste slike za profesionalnu upotrebu. Sada možete biti sigurni da su svi vaši vizuali autentični i originalni.

