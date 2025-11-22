Slušaj vest

Kako bi išli ukorak s vremenom u kojem sve više ljudi kupuje električne automobile, u Googlu su u svoj kartografski servis još pre nekoliko godina ugradili opciju prikazivanja lokacija punjača za električna vozila.

Do ovih informacija danas je veoma lako doći – u polje za pretraživanje Google Mapsa potrebno je da upišete fraze poput "ev charging" ili "EV charging stations", a aplikacija će vam prikazati lokacije najbližih stanica za punjenje baterija na električnim automobilima. Klikom na oznaku pojedine stanice za punjenje prikazuju se i dodatne informacije poput tipova i broja dostupnih priključaka kao i brzine punjenja, a tu su i fotografije, kao i recenzije ranijih posetilaca.

Kineska električna vozila, imaju jače pakete opreme Foto: Shutterstock

Nova funkcija menja sve

Google je sada objavio novu nadogradnju za aplikaciju Maps koja donosi nekoliko korisnih funkcija. Najveća novost jeste to što Maps sada može da pokaže da li su punjači za električne automobile slobodni. Naime, do sada su vozači električnih i plug-in hybrid automobila mogli samo da vide gde se punjač nalazi, ali ne i da li je zauzet, pa se često dešavalo da dođu i zateknu kolonu vozila koja čekaju.

Sada će aplikacija, uz pomoć podataka u realnom vremenu i veštačke inteligencije, da proceni koliko će punjača "verovatno" biti slobodno kada vozač stigne na lokaciju. Ova novina bi trebalo da pomogne vozačima da izbegnu gužve i uštede vreme. Nova opcija postaće dostupna od sledeće nedelje, ali biće omogućena samo preko Android Auto sistema i u automobilima koji imaju ugrađene Google usluge.

Foto: Shutterstock

Tu nije kraj novitetima

Druga novost je redizajnirana kartica Explore. Sada će biti lakše pronaći popularne restorane, zanimljiva mesta i preporuke lokalnih influensera. Dovoljno je samo povući prstom prema gore i pojaviće se lista mesta koja bi mogla da vas zanimaju. Ova promena stiže globalno tokom ovog meseca i biće dostupna i na Androidu i na iOS-u.

Google je takođe dodao još funkcija svog AI asistenta Gemini u Maps. Gemini će davati savete pre nego što odete na određeno mesto, poput restorana, hotela, koncertne dvorane ili neke druge atrakcije. Ideja je da ovaj pametni alat posluži kao vodič koji će vam unapred reći šta možete da očekujete. Ova funkcija je već dostupna mnogim korisnicima u Americi.

Foto: Shutterstock

Promena i po pitanju pisanja recenzija

Na kraju, korisnici koji ostavljaju recenzije sada mogu lako da promene ime koje se prikazuje uz njihov komentar. To znači da možete, recimo, da potpišete recenziju kao „Jelena voli slatko“ ili „Gladni Vilenjak“, ukoliko to želite.

Ipak, imajte u vidu da će komentar i dalje biti povezan sa vašim Google nalogom, samo se javno prikazuje pod drugim imenom, pa vodite računa šta pišete, kao i do sada.