Slušaj vest

Najnoviji poduhvat Sema Altmana, Tools for Humanity, privlači pažnju ne samo zbog svog neobičnog proizvoda, već i zbog gotovo fanatične kulture rada. Kompanija tvrdi da gradi globalna open-source rešenja preko blockchaina, a njen glavni izum je Orb, sferični skener oka koji treba da proveri ljudskost kroz kripto platformu Worldcoin. Tehnologija zvuči futuristički, skoro iz naučno-fantastičnog filma, ali prava priča je u ljudima koji ga razvijaju.

Zaposleni su očekivani da daju sve od sebe bez izuzetaka. Vikendi se smatraju normalnim radnim danima, lični prioriteti se obeshrabruju, a svaki sat proveden van misije tretira se kao gubljenje vremena. Ovo nije samo radno mesto, ovo je mesto gde posvećenost prelazi u opsesiju.

Sem Altman Foto: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia

Ništa drugo nije važno

Izvršni direktor Aleks Blania, uz punu podršku Sema Altmana, jasno je stavio do znanja šta očekuje: "Nećemo ni da propadnemo, ni da budemo prosečni, i ništa drugo ne bi trebalo da bude važno." Ako mislite da imate vreme za druge stvari, ovo nije mesto za vas. Njegove reči odjekuju kao mantra, i mnogi zaposleni priznaju da je gotovo nemoguće ne upasti u ritam koji on traži.

Vrednosti kompanije, koje su oblikovane vizijom Sem Altmana i Blanie, prikazuju se na ekranima širom kancelarije, stalno podsećajući da je uspeh važan za čovečanstvo. Vikendi, stalna dostupnost, beskrajni zadaci, sve je to predstavljeno kao deo misije koja menja svet. Zvuči inspirativno, ali mnogi se pitaju gde završava humanitarna priča, a gde počinje eksploatacija.

Foto: Shutterstock

Misija iznad svega

Blania je Tools for Humanity opisao kao kompaniju vođenu ciljem, gde politika, raznolikost ili bilo šta drugo ne igraju ulogu. Sve što se računa je rezultat, meritokracija i savršenstvo. Globalni digitalni identitet je jedini cilj, i svaki zaposleni treba da stavi svoj život u drugi plan.

Neki startapi uspevaju zahvaljujući misiji koja inspiriše, ali ovde je posvećenost gotovo religiozna. Ljudi koji rade na Orbu žive da bi projekat živeo, lični životi se brišu, a granice izdržljivosti se guraju do krajnjih nivoa. Ovo je svet gde je granica između posvećenosti i samouništenja tanka. Orb funkcioniše kroz kompleksnu blockchain platformu koja povezuje sve njegove digitalne procese i korisnike.

Foto: Shutterstock

Ambiciozni ciljevi, skromni rezultati

Iako kultura podseća na filmski scenario, rezultati proizvoda su iznenađujuće skromni. Orb, koji je trebao da registruje milijarde korisnika, privukao je tek mali deo tog broja. Ideja zvuči grandiozno, ali stvarnost je drugačija, tehnologija se bori da pronađe svoje mesto u svetu.

Ova nesrazmera između ambicija i stvarnosti stvara osećaj napetosti. Ljudi rade do krajnjih granica za misiju koja još uvek nije ostvarila svoj potencijal. Ideologija kompanije sada više podseća na opravdanje za intenzivan rad nego na pravi humanitarni poduhvat.

Foto: Shutterstock

Eksploatacija iza misije

Orb može delovati kao futuristički izum, ali realnost iza njega je brutalna. Stalna dostupnost i rad vikendom povećavaju neplaćeni rad, dok kompanija štedi novac. U ime misije za čovečanstvo zaposleni snose težinu projekata koji često izgledaju nedostižno.

Tools for Humanity je postala priča o tome kako grandiozni ciljevi i futuristička tehnologija mogu prikriti eksploataciju zaposlenih. Projekat koji obećava revolucionarnu budućnost zapravo skriva svet gde ljudi rade bez granica, a njihova dobrobit je sekundarna.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: