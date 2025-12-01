Slušaj vest

Prvi OpenAI hardverski uređaj zasnovan na veštačkoj inteligenciji mogao bi da se pojavi za manje od dve godine, potvrdili su izvršni direktor Sem Altman i čuveni bivši Apple dizajner Džoni Ajv. Njihova izjava označava važan trenutak za projekat koji se mesecima drži u najvećoj tajnosti. Iako neće biti telefon, uređaj bi mogao da dobije formu bez ekrana.

Govoreći na događaju koji je organizovao Emerson Collective, Altman je izrazio oduševljenje prvim prototipovima i brzim napretkom tima. Ajv je ipak naglasio da razvoj hardvera zahteva vreme i da proces može biti nepredvidiv, iako sada imaju rane verzije koje smatraju veoma obećavajućim.

Foto: Shutterstock

Uređaj sa drugačijom filozofijom dizajna

Iako detalji i dalje nisu poznati, Altman i Ajv nagovestili su da uređaj treba da pruži iskustvo koje se bitno razlikuje od današnjih pametnih telefona. Altman je naveo da cilj nije da se stvori još jedan izvor ometanja, već tehnologija koja donosi mirnije i fokusiranije okruženje.

Altman je otkrio i da raniji prototip nije izazivao osećaj zadovoljstva kod korisnika, ali da su novije verzije konačno postigle željeni emotivni efekat. Dizajn je opisao kao jednostavan, lep i razigran, što sugeriše da je tim uspeo da spoji funkcionalnost i intuitivnost.

Foto: Shutterstock

Razgovor koji donosi nove detalje

Altman i Ajv pojavili su se zajedno sa Lorin Pauel Džobs, osnivačicom Emerson Collective i suprugom pokojnog suosnivača Applea, Stiva Džobsa. Razgovor je istakao vezu između dizajna, tehnologije i kulture, oblasti u kojoj je Ajv izgradio veliku reputaciju tokom rada u Appleu.

Događaj je takođe potvrdio njihov partnerski odnos, koji je ranije bio predmet spekulacija. Iako su ostali suzdržani kada je reč o konkretnim specifikacijama, obojica su jasno poručila da je projekat prešao iz konceptualne u fazu funkcionalnih prototipova, čime je dodatno podgrejana znatiželja javnosti.

Ajv nastavlja novu fazu karijere

Ranije ove godine OpenAI je kupio Ajvovu kompaniju io za 6,4 milijarde dolara. Ova akvizicija izazvala je veliko interesovanje u Silicijumskoj dolini, posebno u vezi sa time kako Altman i Ajv planiraju da kombinuju vrhunski industrijski dizajn i naprednu veštačku inteligenciju. Ajv, poznat po dizajnu iPhonea, iPada i Apple Watcha, sada vodi razvoj nove generacije potrošačkih AI uređaja.

Nakon odlaska iz Applea 2019. godine, Ajvova kompanija LoveFrom sarađivala je sa brendovima poput Ferrarija, Airbnb-a i Monclera. Njegov prelazak u oblast AI hardvera predstavlja ulazak u prostor u kojem nijedna tehnološka kompanija još nije definisala jasan i dominantan proizvod.

Foto: Shutterstock

OpenAI širi hardverski tim

Tokom proteklih meseci OpenAI je angažovao veliki broj bivših Apple zaposlenih kako bi ubrzao svoj hardverski razvoj. Kompanija je u proteklom mesecu zaposlila još 40 ljudi, među kojima su mnogi sa dugogodišnjim iskustvom u Appleu.

Dok Apple pokušava da ponovi uspeh koji je postigao sa iPhoneom, kompanije poput OpenAI-a istražuju nove vrste uređaja, među kojima su pametne naočare, privesci i prstenovi, koji su od početka osmišljeni kao AI proizvodi. Iako nijedan od njih još nije postao jednako moćan ili privlačan kao današnji pametni telefoni, sve intenzivniji razvoj pokazuje da bi sledeća velika tehnološka platforma mogla izgledati potpuno drugačije.

