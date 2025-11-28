Slušaj vest

Zašto tehnološke kompanije toliko žele veštačku inteligenciju u svim našim aplikacijama? Odgovor je jednostavan: veruju da će AI promeniti svet. Trka za AI dominacijom pokreće ih, ali, iznenađujuće, nisu svesni da većina nas nije baš oduševljena tim napretkom. CEOs kao što su oni u Microsoftu i Nvidiji ne shvataju zašto ljudi nisu potpuno "zaluđeni" tehnologijom koja će, prema njima, rešiti sve naše probleme.

Nedavno je Microsoftov CEO za AI izrazio zbunjenost zbog negativnih reakcija na AI u Windows-u, a ubrzo zatim, Džensen Huang, CEO Nvidije, ima ista pitanja: "Zašto nismo svi zaljubljeni u AI?"- kaže on. E pa, verovatno zato što ljudi nisu spremni da prepuste sve robotima.

Džensen Huang: Automatizujte sve!

Džensen Huang ne krije svoj stav prema automatizaciji. "Svi zadaci koji mogu da se automatizuju, moraju da se automatizuju", rekao je on. I, naravno, nije ga bilo briga što su neki menadžeri savetovali smanjenje upotrebe AI-ja. Umesto toga, odgovorio je pitanjem: "Da li ste poludeli?" Huang vidi AI kao ključ za efikasnost i bolju produktivnost, ali kritičari smatraju da je ovo samo način da se zaposleni zamene algoritmima.

I dok Huang sanja o svetu u kojem AI preuzima sve, mnogi se pitaju: "Da li će to uništiti radna mesta?" I da li je stvarno dobra ideja predati svu kontrolu sistemima koji se često "pogrešno sećaju" informacija?

Trka za AI: Profit ili napredak?

Trka za AI je zapravo trka za profitom i dominacijom. Tehnološki lideri žele biti na čelu revolucije, i veruju da će AI promeniti sve, od tržišta do svakodnevnog života. No, pitanje je: da li ljudi zaista žele ovu "transformaciju"? Iako AI može povećati efikasnost i smanjiti troškove, javnost nije sigurna da je ovo put ka boljoj budućnosti.

I sve to vreme, dok CEO-ovi guraju AI na sve strane, javnost postavlja pitanje: "Ko je zaista u koristi od ovoga?" Da li će AI uvesti novi svet ili samo stvoriti još više razdora? I dok tehnološki lideri poput Kevina Scota iz Microsofta i Džensena Huanga veruju da je AI ključ za napredak, mnogi se pitaju da li je tehnologija zaista spremna da donese stvarnu korist ili samo dodatne komplikacije.

Javni otpor: Da li je AI zapravo opasan?

I dok tehnološki lideri smatraju da je AI ključ za napredak, mnogi se pitaju: "Da li je ovo sigurno?" Veliki jezički modeli (LLM) često prouzrokuju greške stvaraju informacije koje zvuče tačno, ali su potpuno netačne. Možda AI nije idealan za upravljanje našim životima, a posebno za donošenje važnih odluka u zdravstvu ili obrazovanju.

I tu je još jedan problem: posao. Ako AI preuzme sve, šta će biti sa radnicima? Gubitak poslova zbog automatizacije postaje ozbiljan problem, a strah od toga nije samo tehnološki, već i ekonomski. Microsoft, kao lider u implementaciji AI-ja, već se suočava sa pitanjima o tome kako će njegova automatizacija uticati na tržište rada.

Budućnost AI: Revolucija ili katastrofa?

Šta nam donosi budućnost? Hoće li AI promeniti svet na bolje? Ili će nas gurnuti u distopiju u kojoj su roboti u kontrolu, a ljudi postanu suvišni? Jasno je da tehnološki lideri ulažu ogromne resurse u ovu revoluciju, ali pitanje ostaje: šta će se desiti s nama?

Budućnost AI-a je neizvesna. Da li će učiniti život lakšim i produktivnijim? Ili će samo ubrzati već postojeće probleme? Samo jedno je sigurno: revolucija je u toku, a mi tek treba da shvatimo gde nas vodi.

