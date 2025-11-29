Slušaj vest

Humanoidni roboti postaju sve popularniji jer mogu da obavljaju poslove koje ljudi rade, od prodaje i usluge u restoranima do edukacije i zabave. Međutim, više od 150 kineskih kompanija sada proizvodi vrlo slične modele, često kopirajući jedni druge, bez pravog istraživanja i razvoja.

Takva praksa stvara rizik da se industrija napumpa bez stvarne održivosti, što stručnjaci nazivaju stvaranjem “mehurića” (bubble), u prevodu, vrednost proizvoda raste samo zbog entuzijazma i investicija, a ne zbog stvarne koristi.

Uvode se nova pravila

Kineske vlasti planiraju da uvedu pravila kako bi favorizovali firme koje stvarno razvijaju naprednu tehnologiju, a ne one koje samo kopiraju tuđe robote jer je cilj da industrija bude stabilna, korisna i održiva na duži rok.

Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada se očekuje da Kina do kraja godine proizvede više od 10.000 humanoidnih robota, što je više nego polovina takvih robota u svetu. Zvaničnici zato sa zabrinutošću upozoravaju da industrija ne sme da raste samo zbog investicija i publiciteta, već mora da donosi pravu vrednost u stvarnom životu.

Bezbednosni rizici su veliki

Drugim rečima, Kina želi da se roboti razvijaju pametno i da se ne stvara “balon” koji bi mogao da pukne, kao što se nekada događalo sa drugim tehnologijama koje su prebrzo postale popularne, a nisu bile spremne za tržište.

Takođe, njihov prebrzi razvoj nosi i značajne rizike. Ako se proizvode bez dovoljno testiranja ili sa ciljem brze zarade, mogu da se pokvare ili da se ponašaju nepredvidivo, što može dovesti do povreda ili oštećenja opreme.

Kompanije rade šta hoće

Humanoidni roboti često imaju kamere, senzore i pristup mrežama, pa mogu lako postati meta hakera. Preuzeta kontrola nad robotom može tako omogućiti pristup poverljivim podacima ili čak izazvati fizičku štetu.

Konačno, nedostatak regulacije znači da mnoge kompanije proizvode robote bez jasnih standarda za bezbednost, privatnost i testiranje, što povećava rizik da se industrija razvije haotično i neodrživo.

Koji je tačno plan kineskih vlasti?

Kina zato želi da favorizuju firme koje razvijaju realne, funkcionalne robote, a ne one koje samo „kopiraju“ postojeće modele, stavljajući pritom akcenat na kontrolu izvoza ključnih delova, na primer, kombinaciju metala i magneta koji se koriste u robotici, a koji su često regulisani i klasifikovani kao „dual‑upotrebljivi“. To znači da bez dozvola ne može svako da uveze ili izveze takve komponente.

Planirano je i da se fokus stavi na istraživanje i razvoj jer vlast želi da podstiče spirale tehnološkog razvoja: umesto brzih, masovnih i jeftinih kopija, da se ulaže u inovacije, robusne konstrukcije i održive planove implementacije.

