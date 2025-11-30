Slušaj vest

Tim naučnika razvio je AI program (softver) nazvan Swaasa AI platform, koji pomoću mikrofona telefona ili drugog uređaja “sluša” kako neko kašlje. Kada čuje kašalj softver analizira zvuk i koristi veštačku inteligenciju da proveri da li kašalj ima obrazac koji ukazuje na bolest pluća.

U testiranju su učestvovala 355 ispitanika i pokazalo se da je Swaasa uspešan sa čak 97,27 odsto osetljivosti, što znači da, kada je neko stvarno bolestan, softver to prepozna sa ukupnom preciznošću oko 87,3 odsto.

Foto: Shutterstock

Kako radi i šta može?

Softver razlikuje razne tipove kašlja počevši od normalnog, do onog koji može da ukazuje na opstruktivne ili restriktivne bolesti pluća kao što su astma, hronična opstruktivna bolest pluća COPD, pa i fibroza pluća.

Kada se osoba zakašlje, Swaasa sluša zvuk i analizira njegove karakteristike - jačinu, ritam, zvuk samog kašlja i na osnovu toga zaključuje da li je kašalj "normalan" ili ukazuje na bolest pluća.

Najvažnije je da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana Foto: Shutterstock

Klasifikacija kašlja

Ako sistem posumnja na bolest, u stanju je da kaže da li je kašalj nastao usled opšte prehlade ili je reč o upali pluća, hroničnoj bolesti disajnih puteva ili nekom ozbiljnijem problemu.

U dalekim mestima, selima ili manje razvijenim oblastima gde nema dobrih bolnica, lekara ili skupe opreme za pregled pluća, ovakav AI alat mogao bi da spašava živote. Takođe, u mestima gde ima mnogo stanovnika a malo lekara, ovakav alat pomaže da se filtriraju oni kojima je stvarno potrebna pomoć, bez nepotrebnog trošenja resursa na pacijente koji ne zahtevaju lekarsku pomoć.

doktor pokazuje model zdravih pluća i pluća pušača Foto: Shutterstock

Rana dijagnostika najbitnija

Pruža ranu dijagnostiku koja je od primarne važnosti jer veliki broj ljudi ima problem sa kašljem čiji ne zna uzrok niti da li je u pitanju nešto ozbiljno, ali bez obzira na to, izbegavaju ili im je onemogućena poseta lekaru.

Pomoću novog softvera sada mogu brzo da provere uz pomoć telefona ili kompjutera, kojom bolešću je izazvan kašalj, pre nego što bolest pređe u težu fazu.

Foto: Shutterstock

Nijedan alat ne može da bude 100 odsto siguran

Za razliku od rendgena, skenera ili drugih skupih medicinskih testova, ovakav pregled može da se uradi bilo gde: čovek se zakašlje, snimi zvuk telefonom, pošalje i voila - dobije brzi rezultat.

Iako je uspešnost visoka, ovo nije lek niti finalna dijagnoza. Rezultat iz softvera pokazuje samo da postoji sumnja na problem, dok se za krajnju dijagnozu i dalje mora otići kod lekara kako bi se uradile neophodne analize. Da bi test bio validan, kašalj mora da bude i pravilno snimljen u tišini, sa telefonom na odgovarajućoj udaljenosti, bez buke u pozadini. Ako toga nema rezultat može da bude netačan.

