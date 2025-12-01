Slušaj vest

Tencent je postigao impresivne rezultate za treći kvartal 2025. godine, sa prihodima koji su dostigli 193 milijarde juana, premašivši tržišna očekivanja. Kompanija i dalje dominira u industrijama igara i digitalnog oglašavanja, ali sve veća potražnja za cloud i AI uslugama nailazi na neočekivanu prepreku: ozbiljnu nestašicu specijalizovanih čipova.

Dok sektor igara nastavlja da raste, uz stabilan domaći rast i impresivan porast od 43% na međunarodnim tržištima, budućnost Tencent-a zavisi od njegove sposobnosti da se proširi u oblasti AI i cloud computing-a. Kako industrije širom sveta prelaze na AI rešenja, širenje Tencent-a u ovim sektorima postaje sve više ograničeno zbog nedostatka čipova potrebnih za pokretanje sledeće generacije tehnologije.

Tencent zgrada Foto: Shutterstock

Igre i oglašavanje: Temelj Tencentove snage

Tencent-ov sektor igara ponovo je dokazao svoju dominaciju na tržištu, sa igrama poput Honor of Kings i PUBG Mobile koje i dalje donose ogromne globalne prihode. Snažan domaći rast i porast od 43% na međunarodnim tržištima odražavaju njegovu široku prisutnost i uticaj, održavajući ga na čelu globalne industrije zabave.

U oglašavanju, Tencent koristi AI alate koji su povećali prihode za više od 20%. Kompanija sve više koristi AI za precizno targetiranje i efikasno plasiranje reklama, što je čini još privlačnijom za oglašivače. Međutim, iako ovi sektori dobro funkcionišu, kompanija se suočava sa dubljim izazovima dok pokušava da proširi svoje prisustvo u oblasti AI i cloud computing-a.

Foto: Shutterstock

Cloud usluge i kriza sa čipovima

Tencent-ov cloud sektor ostvario je rast od 10% u ovom kvartalu, ali globalna nestašica naprednih AI čipova stvorila je ozbiljan usko grlo. Kompanija je morala da da prioritet internim projektima, smanjujući kapacitet za servisiranje eksternih klijenata. Ovaj nedostatak čipova uticao je na Tencent-ovu sposobnost da ispuni svoje ambicije u cloud i AI sektorima, uprkos rastućoj potražnji klijenata za snažnijim i skalabilnijim rešenjima.

Ova situacija je deo šireg globalnog trenda u tech industriji, gde potražnja za poluprovodnicima posebno onima potrebnim za AI i cloud computing daleko premašuje ponudu. Ovaj disbalans mogao bi naterati Tencent da se bori sa zadovoljenjem globalne potražnje, potencijalno usporavajući njegov rast u profitabilnim cloud i AI sektorima.

Foto: Shutterstock

Ograničen pristup ključnim čipovima

AI je u srcu Tencentove dugoročne strategije, ali njegova sposobnost da razvija najnovija AI rešenja ozbiljno je ograničena nestašicom čipova. Napredni GPU-ovi i AI akceleratori ključni su za pokretanje njegovih data centara i algoritama, ali zbog ograničene dostupnosti, Tencent ima problema da sustigne globalne konkurente koji su bolje pozicionirani u trci za AI infrastrukturu.

Nestašica ovih vitalnih komponenti nije samo neprijatnost ona može imati trajne posledice po poziciju Tencent-a u AI sektoru. Kako druge kompanije nastavljaju da ubrzavaju svoje AI kapacitete, Tencent rizikuje da zaostane ako ne može da obezbedi potrebne čipove za svoje tehnološke projekte.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara Foto: Shutterstock

Kratkoročni uspesi vs. dugoročna strategija

Trenutno, Tencent ima koristi od svog snažnog nastupa u igrama i oglašavanju. Ipak, njegova sposobnost da se transformiše u diversifikovanog tehnološkog giganta zavisi od toga kako će prevazići ove probleme sa snabdevanjem čipovima. Kompanija mora pažljivo da balansira između održavanja trenutnih izvora prihoda i investiranja u AI i cloud computing, dva sektora koja predstavljaju njen budući rast.

Za investitore, put napred je neizvestan. Dok trenutni sektori nastavljaju da dobro rade, nestašica čipova može odložiti Tencentove ambicije u oblasti cloud-a i AI-a, što bi moglo usporiti njegovu evoluciju u konkurentnoj globalnoj tehnološkoj industriji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: