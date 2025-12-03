Slušaj vest

Veštačka inteligencija nije samo nova tehnologija ona je potencijalno nova linija razdvajanja koja može zauvek promeniti ravnotežu moći među zemljama. Prema alarmantnom izveštaju Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), AI bi mogla stvoriti dublji jaz između zemalja koje mogu da iskoriste tehnologiju i onih koje će ostati zarobljene u prošlom veku. Ako se ne preduzmu hitni koraci, svet bi mogao da uđe u dobu brutalne digitalne nejednakosti.

Dok su prethodne generacije ulagale u smanjenje razlika kroz trgovinu i saradnju, AI preti da poništi sve te napore. Razvijene zemlje bi mogle da učvrste svoju dominaciju, dok bi siromašnije države zaglavljene u tehnološkom zaostajanju mogle ostati zauvek na margini globalnog napretka.

AI Week festival trajaće do 10. juna

AI: Nova podela među narodima?

Filip Šelekens, glavni ekonomista UNDP-a za Aziju i Pacifik, upozorava da bi AI mogla označiti početak nove ere globalne nejednakosti. Nakon više od pola veka smanjivanja razlika između razvijenih i siromašnih zemalja, tehnologija koja obećava revoluciju može postati alat za dalju koncentraciju moći. Šelekens naglašava da bi siromašnije države, već sada u teškoj poziciji, postale još više zavisne od bogatih zemalja, čime bi izgubile kontrolu nad sopstvenim razvojem.

Zemlje koje ne uspeju da se prilagode novim tehnološkim izazovima biće ostavljene da se bore u globalnoj tehnološkoj senki, dok će bogate nacije koristiti AI da zadrže dominaciju u ključnim industrijama budućnosti.

Nejednakosti koje ne poznaju granice

Iako su najsiromašniji delovi sveta najočiglednije ugroženi, niko neće biti pošteđen. Ako ne preduzmemo nešto odmah, jaz između bogatih i siromašnih zemalja će se proširiti, i to ne samo ekonomski. Globalne posledice ove tehnologije će se preliti na bogate zemlje, uzrokujući nestabilnost, političke izazove i globalne migracije. Veštačka inteligencija može postati "koktel" za geopolitičke nesigurnosti, koji će pogoditi svakog, bez obzira na bogatstvo.

Svet koji nije spreman na ove promene, mogao bi se suočiti sa novim talasima konflikta i društvenih napetosti, jer nejednakosti u pristupu tehnologijama postaju ozbiljan društveni problem.

Obrazovanje i digitalne veštine

U ovom digitalnom prevratu, UNDP hitno poziva države da ulože u obrazovanje i digitalne veštine, jer to je jedini način da se spreči katastrofa. Svaka zemlja koja bude zanemarila obrazovni sistem i razvoj digitalne pismenosti, rizikuje da bude trajno isključena iz globalne ekonomske igre. Ulaganje u ljudski kapital nije samo strategija to je uslov za preživljavanje.

S obzirom na to da se tehnologija razvija brže nego ikad, nema vremena za čekanje. Zemlje koje ne budu u stanju da izgrade kapacitete za digitalnu transformaciju, biće nevidljive u svetu koji sve više zavisi od AI i naprednih tehnologija.

Ključna tačka za globalnu stabilnost

UNDP također ističe da bi globalna regulacija veštačke inteligencije mogla biti presudna za sprečavanje zloupotreba i prekomerne koncentracije moći u rukama nekoliko tehnoloških divova. Bez odgovarajućih pravila, AI može postati oružje za kontrolu, diskriminaciju i potpunu dominaciju, čime bi se dodatno pogoršale globalne nejednakosti.

Izveštaj jasno upozorava: ako se ne usvoji globalna strategija, AI neće biti alat za smanjenje nejednakosti, već još jedan kamen spoticanja u borbi za ravnotežu moći na globalnoj sceni. Zajednička akcija je jedini način da se spreči da AI postane faktor koji deli, umesto što povezuje svet.

