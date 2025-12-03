Slušaj vest

U eri kada veštačka inteligencija postaje neizbežna u svakodnevnim zadacima, Sundar Pičaj, izvršni direktor Alphabet-a (matične kompanije Google-a), šalje jasan signal: ne oslanjajte se slepo na AI alate kao jedini izvor istine. U ekskluzivnom intervjuu za BBC, Pičaj je naglasio da, iako AI modeli napreduju, oni su i dalje skloni greškama i treba ih koristiti sa oprezom.

Pičajeva poruka dolazi u trenutku kada AI brzo transformiše industrije i menja način na koji ljudi pristupaju informacijama. Međutim, uprkos svom napretku, AI alati i dalje nisu savršeni. "AI može biti sjajan pomoćnik, ali nije bezgrešan," rekao je Pičaj, podstičući korisnike da pristupe AI odgovorima sa dozom skepticizma.

Foto: Shutterstock

AI: Moćan alat, ali ne i konačna autoriteta

Iako AI postaje sve snažniji, Pičaj je naglasio da nikada ne treba koristiti AI kao jedini izvor za važne odluke. "Čak i najnapredniji AI danas može napraviti greške," objasnio je on. Pičaj je dalje istakao važnost upotrebe drugih izvora, kao što su stručni saveti, recenzirani radovi ili provereni sajtovi, kako bi se upotpunile informacije koje nudi AI.

Na primer, dok Google-ova pretraga i dalje ostaje dominantni izvor informacija, Pičaj je napomenuo da su AI modeli poput Google-ovog Gemini i drugih razvijeni da pomoću, a ne da zamene ljudsku procenu. "Radi se o stvaranju raznovrsnog sistema informacija," rekao je on. Realnost je, kako je naglasio, da je AI najbolje koristiti za zadatke poput generacije sadržaja, ali da često ima poteškoća kada je u pitanju nijansiranje ili kompleksna analiza.

Foto: Shutterstock

Zašto mašine još nisu savršene

Stvarnost je da AI alati kao što su ChatGPT, Microsoft-ov Copilot i Google-ov Gemini i dalje nisu bez grešaka. Pičaj je ukazao na to da često mogu pogrešno interpretirati, pojednostaviti ili generisati netačne informacije, naročito kada se radi o složenim temama. Ovo je potvrđeno u nekoliko nedavnih studija, uključujući istraživanje BBC-ja, koje je pokazalo "ozbiljne netačnosti" u testiranju AI sposobnosti da sažme ili interpretira vesti.

Iako ovi alati ponekad mogu pružiti impresivne uvide, njihova pouzdanost nije zagarantovana. Pičaj je savetovao: tretirajte sadržaj generisan AI-jem kao početnu tačku, a ne kao konačan odgovor. Korišćenje AI za pokretanje ideja ili vođenje istraživanja je u redu, ali nije pametno oslanjati se na njega kao na jedini izvor.

Foto: Shutterstock

Google-ov Gemini: Sledeći korak u evoluciji AI

Kako trka u AI sektoru postaje sve intenzivnija, Google-ov predstojeći Gemini 3.0 model već izaziva veliku pažnju. Postavljen kao konkurent OpenAI-ovom ChatGPT-u, Gemini 3.0 obećava da će unaprediti i proširiti AI sposobnosti da procesuira i generiše tačnije informacije. Ova nova verzija, objasnio je Pičaj, predstavlja važan korak u razvoju AI-a i njegovoj sposobnosti da takmiči na veoma konkurentnom tržištu alata za kreaciju sadržaja.

Međutim, čak i sa svim očekivanim unapređenjima, Gemini 3.0 verovatno neće biti savršen odgovor. Pičaj brzo napominje da čak i najnoviji modeli i dalje zahtevaju ljudski nadzor, a korisnici bi trebalo da ostanu oprezni kada se oslanjaju na AI za interpretaciju složenih ili osetljivih tema. Prava vrednost AI-a, veruje on, leži u tome kako se on integriše u postojeće radne procese, kao pomoć, a ne kao zamena za ljudsku inteligenciju.

Foto: Shutterstock

Budućnost AI u svakodnevnom životu

Kako AI nastavlja da se razvija, izazov će biti pronaći ravnotežu između poverenja i opreza. Pičajeve izjave ukazuju na sve veći značaj digitalne pismenosti i kritičkog razmišljanja u eri kada su AI alati sveprisutni u svakodnevnom životu. Korisnici moraju biti opremljeni da ocenjuju AI odgovore sa istom pažnjom koju bi primenili na bilo koji drugi izvor informacija.

"Budućnost AI-a nije u slepoj veri," zaključio je Pičaj. "Radi se o korišćenju AI-a na način koji upotpunjuje ljudsku procenu." Kako AI postaje sve prisutniji u oblastima kao što su obrazovanje i zdravstvo, cilj je jasan: omogućiti korisnicima da koriste pametne alate koji mogu podržati donošenje odluka, a ne da ih potpuno zamene.

