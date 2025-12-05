Slušaj vest

Na ovogodišnjoj manifestaciji AI Day, XPENG je šokirao svet predstavljanjem IRON-a, humanoidnog robota koji briše granicu između čoveka i mašine. Dizajniran sa fluidnim pokretima, savršeno koordinisanim gestovima i izuzetno realističnim hodom, IRON je mnoge naterao da se zapitaju da li iza odela zapravo stoji stvarna osoba. Da bi potvrdio svoju autentičnost, inženjer iz XPENG-a je demonstrirao pravu prirodu robota presecanjem sintetičke kože i otkrivajući složeni metalni skelet ispod.

Za razliku od drugih robotičkih projekata koji se fokusiraju na veličinu ili snagu, cilj XPENG-a sa IRON-om je da stvori robota koji se ponaša na način koji deluje ljudski. Kompanija stavlja akcenat na emocionalnu povezanost i realistične reakcije, čineći IRON pristupačnijim od uobičajenih hladnih, mehaničkih robota.

Revolucionarni realistični dizajn IRON-a

Ono što čini IRON toliko fascinantnim nije samo njegov izgled, već i način na koji se ponaša. Robot uključuje bioničnu kičmu, veštačke mišiće i fleksibilnu sintetičku kožu, sve to omogućava IRON-u da prikazuje lifelike pokrete i geste. Ove inženjerske inovacije omogućavaju robotu da se ponaša više kao saputnik nego kao mašina.

XPENG-ov dizajn nije fokusiran samo na tehnologiju, već i na način kako robot stvara emocionalnu povezanost sa ljudima. Pokreti IRON-a su fluidni i prirodni, sa mekim površinama i proporcijama koje podsećaju na ljudske, smanjujući nelagodnost koja nastaje kada roboti izgledaju gotovo kao ljudi, ali nisu potpuno uverljivi.

Filozofija dizajna "born-from-within"

IRON je proizvod XPENG-ove jedinstvene filozofije dizajna „born-from-within“, koja stavlja jednaku pažnju na unutrašnju i spoljašnju strukturu robota. Ovaj pristup omogućava da pokreti robota budu što sličniji ljudskim, jer bionična kičma i fleksibilna koža nisu samo tehničke inovacije, one su ključne za postizanje realističnog ponašanja.

XPENG se distancira od futurističkog, industrijskog izgleda koji je često prisutan u robotici, odlučujući se za formu tela i teksture koje su prirodnije i prihvatljivije. Ovaj dizajn pomaže da IRON izgleda kao da pripada svakodnevnim ljudskim okruženjima, bilo da je u prodavnici, kancelariji ili bolnici.

Robot prilagođen vašim potrebama

Jedna od najimpresivnijih osobina IRON-a je nivo personalizacije koji nudi. XPENG omogućava korisnicima da prilagode svog robota, izborom tipa tela, teksture kože, pa čak i dužine kose, stila odeće i pola. CEO kompanije, He Xiaopeng, vidi budućnost u kojoj kupovina humanoidnog robota postaje jednako jednostavna kao izbor automobila, sa robotom koji je prilagođen vašem stilu.

Ovaj nivo personalizacije čini IRON posebnim i omogućava korisnicima da stvore snažnu emocionalnu vezu sa tehnologijom. Bilo da je reč o komercijalnim asistentima ili ličnom pratiocu, IRON postaje više od mašine, on postaje lični izbor korisnika.

Hoće li IRON uspeti u stvarnom svetu?

Iako je prezentacija bila impresivna, mnogi stručnjaci ostaju oprezni u vezi sa performansama IRON-a van laboratorije. Dok su kontrolisani uslovi idealni za demonstracije, stvarni svet je daleko dinamičniji. Hoće li IRON moći da zadrži prirodne pokrete i sigurnu interakciju u užurbanim prostorima kao što su kancelarije ili prodavnice? Ovo su ključna pitanja na koja XPENG mora odgovoriti pre nego što započne masovnu proizvodnju.

XPENG planira da IRON krene u masovnu proizvodnju do kraja 2026. godine, sa ciljem korišćenja u komercijalnim prostorima. Iako postoji veliko uzbuđenje zbog dizajna, pravi test biće kako se robot ponaša u stvarnim, dinamičnim situacijama. Samo vreme će pokazati da li XPENG-ova vizija humanoidnih robota može postati stvarnost u svakodnevnom životu.

