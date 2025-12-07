Slušaj vest

Izgleda da svet tehnologije nije više rezervisan samo za naučnike u belim mantilima i programere koji tipkaju kao u filmovima. Američka kompanija WiMi objavila je da je napravila nešto što zvuči kao kombinacija magije i matematike: spojili su kvantne kompjutere sa običnim veštačkim inteligencijama, da bi napravili sistem koji bolje prepoznaje slike i predmete nego što je to do sada bio slučaj.

Pojašnjenja radi, kvantni kompjuteri su oni super-brzi i super-pametni o kojima priča svaka druga naučna emisija, dok su klasični kompjuteri ono što već imamo u telefonima i laptopovima. Do sada su kvantne mašine uglavnom bile eksperimentalne, kao da služe samo da se ljudi impresioniraju velikim naučnim rečima. Ali WiMi je uspeo da ih stvarno upotrebi zajedno sa normalnim AI sistemima i, kako kažu, dobili su rezultat koji može da prepoznaje slike kroz mnogo različitih kategorija, bukvalno kao da je veštačka inteligencija dobila novi par naočara, bolji od prethodnih.

Foto: BERND WEISSBROD / AFP / Profimedia

WiMi nam donosi pametnije uređaje i programe

Najzanimljivije je to što WiMi koristi čak i one delove kvantnih podataka koji bi se inače bacili. Nešto kao kada pravi kuvarski majstor iskoristi i ono što ostali ne bi, pa napravi još bolji obrok. U njihovom slučaju, taj višak podataka se pomeša sa običnom neuronskom mrežom i zajedno postanu pametnije nego što bi bili odvojeno.

Ako sve ovo zaživi u praksi, a WiMi tvrdi da je na dobrom putu, mogli bismo u budućnosti da imamo uređaje i programe koji mnogo bolje prepoznaju medicinske snimke, slike sa kamera, fotografije, pa čak i one situacije kada se telefon trudi da prepozna gde je mačka, a gde je tepih. Ukratko, kvantna budućnost više ne deluje kao naučna fantastika, nego kao nešto što polako ulazi u svakodnevicu.

Foto: Shutterstock

Veliki pomak na polju medicine

Zamislite da odete kod lekara gde treba da se uradi analiza snimka, recimo rendgen pluća, CT mozga ili MRI kolena. Danas veštačka inteligencija već pomaže lekarima da prepoznaju sumnjive zone, tumore ili povrede, ali sistemi ponekad greše jer ne vide sve detalje ili im nedostaje preciznost.

Tu dolazi na scenu WiMi tehnologija. Kombinovanjem kvantnih i običnih AI mreža, njihov sistem može da uhvati više detalja sa slike nego obični algoritmi. Kvantni deo predlaže stvari koje klasični deo možda ne bi uočio, a onda se sve spoji i dobije mnogo preciznija slika onoga što se dešava u telu. To znači da:

Tumori ili promene na organima mogu da budu otkriveni ranije Rizik od pogrešne dijagnoze može da se smanji jer AI uzima više informacija iz istog snimka Analiza može biti brža, što znači da lekari mogu da dobiju rezultate ranije i odluče o tretmanu brže

Pacijent može imati precizniju i personalizovaniju dijagnozu, jer AI može da razlikuje male razlike koje ljudsko oko ili obični algoritmi ponekad ne vide.

Foto: Shuttesrstock

Nova tehnologija kao deo bolničkog sistema

Jednostavno rečeno, za običnog čoveka ovo znači veći šansa da će njegova bolest biti otkrivena na vreme i da će lekari moći da reaguju bolje i brže. I što je važno, ne mora da se radi o nekoj “futurističkoj laboratoriji”. WiMi sistem je dizajniran da radi sa današnjim kompjuterima i malim kvantnim uređajima, pa postoji realna šansa da ova tehnologija u budućnosti postane deo bolničkih ili čak manjih dijagnostičkih sistema.

WiMi vidi ovu tehnologiju kao most između današnje realnosti (klasičnih kompjutera i slabih kvantnih mašina) i budućnosti u kojoj kvantna inteligencija može da radi korisne stvari. Ako sve to proradi, to bi mogao da bude veliki korak napred za AI-pamet u oblastima gde je prepoznavanje slika, uzoraka i detalja od ključe važnosti.

